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الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 07:59 مساء
الأهلي طرابلس يكشف تطورات حالة العرفي بعد إصابته في مباراة الأهلي بنغازي
عبدالله العرفي ورئيس الأهلي طرابلس في المستشفى (الإنترنت: حساب النادي على موقع فيسبوك)
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أعلن نادي الأهلي طرابلس أن عبدالله العرفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خضع لعملية جراحية، اليوم الأحد، في أحد مستشفيات تونس.

وقال نادي الأهلي طرابلس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب عبدالله العرفي تكللت بالنجاح.

إصابة العرفي في مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي
وتعرض عبدالله العرفي لإصابة قوية في ساقه اليسرى خلال مشاركته في مباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، التي أقيمت مساء أمس السبت، في الجولة الثانية من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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وتدخل المالي عمر كمارا لاعب الأهلي بنغازي بقوة على عبدالله العرفي خلال الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء مباشرة في وجه كمارا، ليكمل الأهلي بنغازي المباراة بعشرة لاعبين، فيما أنهى الأهلي طرابلس المباراة فائزًا بهدفين دون رد.

ونشر حساب الأهلي طرابلس على موقع «فيسبوك» صورًا لرئيس النادي ساسي أبوالعون وهو يزور اللاعب عبدالله العرفي في المستشفى عقب نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، كما قام الطاقم الفني والإداري والإعلامي بنادي الأهلي طرابلس بزيارة عبدالله العرفي في المستشفى للاطمئنان عليه، متمنين له الشفاء العاجل.

عبدالله العرفي ورئيس الأهلي طرابلس في المستشفى (الإنترنت: حساب النادي على موقع فيسبوك)
عبدالله العرفي ورئيس الأهلي طرابلس في المستشفى (الإنترنت: حساب النادي على موقع فيسبوك)
عبدالله العرفي وأعضاء الطاقم الفني والإداري والإعلامي في المستشفى (الإنترنت: حساب النادي على موقع فيسبوك)
عبدالله العرفي وأعضاء الطاقم الفني والإداري والإعلامي في المستشفى (الإنترنت: حساب النادي على موقع فيسبوك)
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