النصر يفوز على أبوسليم بهدفين في دور سداسي التتويج بالدوري الليبي «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز النصر على أبوسليم بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى مباريات الجولة الثانية من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز «دورينا».

أحرز هدفي النصر أحمد مكاري بواقع هدف في كل شوط، فيما ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفاً لمكاري في الشوط الأول.

بهذا الفوز حصد النصر أول فوز له بدور سداسي التتويج بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي طرابلس، ليصبح رصيده ثلاث نقاط، فيما توقف رصيد أبوسليم عند نقطة واحدة حصدها من تعادله في الجولة الأولى مع الهلال.

ضغط عالٍ من أبوسليم وتماسك النصر

بداية اللقاء جاءت هادئة لبضع دقائق فقط قبل أن يبدأ لاعبو أبوسليم في تنفيذ الضغط العالي على لاعبي النصر الذين تراجعوا في نصف ملعبهم لامتصاص اندفاع المنافس، وهو ما حدث بسبب الصلابة الدفاعية والتنظيم الجيد للنصر الذي تماسك ونجح في منع أي خطورة على مرماه، ليظل ضغط أبوسليم محصوراً على محيط منطقة جزاء النصر.

وبمرور الوقت بدأ النصر يخرج من نصف ملعبه محاولاً مبادلة أبوسليم الهجوم، لكن محاولاته لم تشكل أي خطورة على المرمى، لكونها لم تتعدّ إرسال بعض الكرات العرضية التي لم يجد الدفاع أي صعوبة في التصدي لها.

مكاري يسجل للنصر والـ«VAR» يلغي الهدف

واستمر الوضع على ما هو عليه إلى أن جاءت الدقيقة 25 عندما تدخل بن طرشة بخشونة على مفتاح طقطق فرفع الحكم البطاقة الصفراء في وجه بن طرشة واحتسب الحكم خطأ على أبوسليم، جرى تنفيذه بطريقة رائعة قفز لها أحمد مكاري ولعبها برأسه في الشباك، إلا أن حكام تقنية الفيديو «VAR» أوقفوا احتساب الهدف ليقوم الحكم بمراجعة الشاشة ويعود للملعب ويلغي الهدف، فتبقى النتيجة التعادل من دون أهداف.

فرصة أبوسليم الخطيرة

الدقيقة 37 شهدت أخطر فرصة لصالح أبوسليم من رمية تماس لعبت طويلة داخل منطقة الجزاء لم يتمكن الدفاع من إبعادها ليضطر الحارس أصيل المقصبي للخروج لإبعاد الخطورة، إلا أن الكرة ارتدت مرة أخرى باتجاه المرمى ليقوم جرار بإبعاد الكرة من أمام المرمى مانعا هدفا محققا. بعدها بدقيقتين سدد جدور كرة قوية ذهبت إلى خارج المرمى.

تمر الدقائق سريعة في ظل حرص الفريقين على إغلاق الطرق المؤدية لمرماه، وإن كان تركيز النصر على الاختراق من الجبهة اليمنى عبر المهدي الكوت، لكن الشوط ينتهي بالتعادل السلبي.

بداية سريعة للشوط الثاني

بداية سريعة من الجانبين وبعد دقيقتين يضيع مكاري فرصة للتسجيل عندما حاول تحويل كرة عرضية إلى الشباك لكنه أخطأ الكرة، لترتد الهجمة سريعة على مرمى النصر لم تسفر عن خطورة.

النصر بدا واضحاً من البداية استمرار تركيزه على اختراق دفاعات أبوسليم من الجبهة اليمنى مع إرسال كرات عرضية إلى مكاري، في مقابل استبسال من لاعبي أبوسليم.

مكاري يسجل للنصر

في الدقيقة 55 تمكن أحمد مكاري من وضع النصر في المقدمة بإحرازه الهدف الأول من استغلال جيد لخطأ دفاع أبوسليم الذي أخطأ في إبعاد الكرة لتجد مكاري الذي يسددها بقوة فتصطدم الكرة بأحد المدافعين وتسكن الشباك.

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بعد الهدف يبدأ أبوسليم في تنظيم صفوفه والتقدم للأمام بغية مهاجمة النصر وتسجيل هدف التعادل، فتعددت الهجمات على مرمى أصيل المقصبي عبر الاختراق من العمق والجبهة اليمنى، إلا أن دفاع النصر تماسك بشكل كبير وأبعد أي خطورة عن مرماه.

هذا الضغط من جانب أبوسليم أجبر النصر على التراجع لنصف ملعبه للتصدي للهجمات ومنع الخطورة عن مرماه.

أخطر فرصة لأبوسليم

في الدقيقة 70 كاد أبوسليم يدرك التعادل من هجمة منظمة انتهت بكرة عرضية في منطقة الجزاء تسقط أمام أيوب عمار وهو في مواجهة المرمى، لكن الدفاع يشتت الكرة في اللحظة الأخيرة قبل أن يسددها في المرمى.

في الدقيقة 75 يشن النصر هجمة مرتدة سريعة تنتهي بانفراد أحمد مكاري بالمرمى، لكن الحارس أصيل المقصبي خرج لملاقاته ويسقط مكاري، مما دفع لاعبو النصر للاحتجاج مطالبين بركلة جزاء، فذهب الحكم لمراجعة اللقطة وعاد للملعب رافضاً احتساب ركلة جزاء.

تستمر محاولات أبوسليم الهجومية بحثاً عن التعادل إلا أن النصر لجأ إلى زيادة الكثافة العددية في نصف ملعبه ما أجهض كل محاولات أبوسليم، بل إن النصر حاول تهديد مرمى أبوسليم من خلال الكرات المرتدة في محاولة لاستغلال المساحات الخالية التي ظهرت في دفاع أبوسليم.