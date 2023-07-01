7 نجوم لتحليل الجولة الثانية من «دورينا» في أوسع إستديو عبر قناة «Wtv»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق قناة الوسط «Wtv»، اليوم السبت، لمواكبة الجولة الثانية من منافسات دوري التتويج السداسي الليبي لكرة القدم «دورينا» عن موسم 2022-2023، المقام في تونس، عبر إستديو تحليل موسع يقدمه الإعلامي مؤيد إسكندر.

يستضيف إسكندر في إستديو التحليل عبر قناة الوسط «Wtv» نخبة من الرياضيين تضم سبعة من محللي القناة: أسامة الفزاني وعادل الخمسي وعبدالرحيم نجم وعلي البشاري وعلى رحومة وعلاء نجم وسليم بلخواص.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- لمشاهدة صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وتجرى، اليوم السبت، جولة مهمة في مشوار مسابقة الدوري ضمن الجولة الثانية للمسابقة الكبرى، المعروفة بدوري التتويج السداسي، المقام في تونس.

أبوسليم × النصر

يلتقي في بداية منافسات، اليوم السبت، أبوسليم والنصر في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت ليبيا على ملعب سوسة، حسب جدول مسابقة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

يدخل أبوسليم مواجهة اليوم وهو متسلح بنقطة من تعادل في الجولة الأولى أمام الهلال، بينما خسر النصر أمام الأهلي طرابلس في الجولة الأولى 1-3، ليواجه أبوسليم دون نقاط، في انتظار تحسين الموقف.

الأهلي طرابلس × الأهلي بنغازي

في تمام الثامنة بتوقيت ليبيا، وعلى ملعب صفاقس، يواجه الأهلي طرابلس الأهلي بنغازي في قمة مبكرة، ضمن الجولة الثانية من دوري التتويج السداسي.

بخلاف الرصيد التاريخي للفريقين، فهما الوحيدان الفائزان من الجولة الأولى، حيث فاز الأهلي طرابلس على النصر بثلاثية، والأهلي بنغازي تخطى حامل اللقب الاتحاد بالفوز عليه 2-1، وكلا الفريقان يُمني النفس برصيد الست نقاط.

الهلال × الاتحاد

في تمام العاشرة مساء، بتوقيت ليبيا أيضا، يلتقي الهلال والاتحاد على ملعب المنستير، حيث يطمح الهلال لتحسين رصيده بعد التعادل في الجولة الأولى، بينما سيحاول الاتحاد نفض غبار هزيمة الجولة الأولى أمام الأهلي بنغازي، في محاولة للدفاع عن اللقب.

استديو الـ«VAR» لتحليل الحالات التحكيمية

يُعرض برنامج «VAR STUDIO» لتحليل الحالات التحكيمية في مباريات «دورينا» بنهاية «الاستوديو التحليلي».