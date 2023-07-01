اتحاد الكرة يعلن مواعيد فترتي قيد لاعبي الدوري الممتاز للموسم المقبل من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، عن مواعيد فتح باب قيد اللاعبين للأندية المشاركة في الدوري الممتاز للموسم الكروي المقبل «دورينا».

مواعيد فترات القيد لـ«دورينا»

ونشر اتحاد كرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، قراره الصادر بشأن تحديد مواعيد قيد اللاعبين في فترتي التسجيل الصيفية والشتوية لـ«دورينا».

ووفقا لما أعلنه اتحاد كرة القدم، فإن الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين ستبدأ غدا الأحد الموافق الثاني من يوليو 2023، وتستمر حتى الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2023.

كما أوضح اتحاد كرة القدم أن فترة التسجيل الثانية ستبدأ في الأول من يناير 2024، على أن تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

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وأشار اتحاد كرة القدم إلى أن قراره هذا جاء بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 1962، وعلى النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم المعتمد من قبل الجمعية العمومية عام 2016، وكذلك على اللوائح المنظمة لرياضة كرة القدم، وعلى ما عرضته لجنة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم باتحاد كرة القدم.

يذكر أن الموسم الحالي من الدوري الليبي الممتاز «دورينا» لم ينته بعد، حيث تقام حاليا منافسات دور سداسي التتويج في تونس بين فرق: الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد والهلال والنصر وأبوسليم.



قرار اتحاد الكرة بشأن مواعيد تسجيل اللاعبين (الإنترنت: حساب اتحاد الكرة على فيسبوك)