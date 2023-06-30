الأهلي بنغازي يطلب حكاما أوروبيين لمبارياته في دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

طالب النادي الأهلي بنغازي اتحاد كرة القدم بتعيين أطقم تحكيم أوروبية لإدارة مبارياته المقبلة في دور سداسي التتويج، المقام حاليا في تونس.

أسباب طلب الأهلي بنغازي

أصدر النادي بيانا رسميا، أكد فيه أنه يطلب تعيين أطقم تحكيم أوروبية بالكامل لإدارة مبارياته في دور التتويج السداسي، وذلك بهدف درء الفتن ونبذ الانتماءات والولاءات المقيتة.

وقال بيان الأهلي بنغازي إنه يطلب حكاما أوروبيين، يشملون حكم الساحة ومساعدي الحكم والحكم الرابع وحكام تقنية الفيديو المساعد «VAR».

وأضافت إدارة النادي الأهلي بنغازي أنها على يقين من أن اتحاد كرة القدم ورئيسه، عبدالحكيم الشلماني، يبذلون قصارى جهدهم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لإكمال الموسم الكروي على أكمل وجه، آخذين في الاعتبار كل أسباب الحيادية وتطبيق معايير الشفافية والقواعد الفنية والوضوح التام للقرارات التنظيمية من خلال اللجان العاملة والمشرفة على قيادة مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم، مع حرصها على الوقوف على مسافة واحدة من كل الفرق التي ترشحت لدور سداسي التتويج.

- شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الثانية من دور سداسي التتويج

- «المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

وأوضح بيان النادي الأهلي بنغازي أنه يطلب تعيين أطقم حكام أوروبية لمبارياته في دور سداسي التتويج تأسيسا على الاجتماعات التي تم عقدها مع رئيس اتحاد كرة القدم، ورؤساء اللجان المشكلة والمكلفة بالإشراف وتسيير دور سداسي التتويج، والتي تم الاتفاق خلالها على العديد من الضوابط والمعايير التي تكفل تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتأهلة لهذا الدور.

وشدد بيان الأهلي بنغازي على ضرورة تفادي احتقان الشارع الرياضي من خلال ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تؤجج الرأي العام بالشارع الرياضي، وهو ما كان له أثر سيئ.

وستنطلق منافسات الجولة الثانية من دور سداسي التتويج بلقب «دورينا» غدا السبت بإقامة ثلاث مباريات: أولاها ستبدأ في الخامسة والنصف مساء بين فريقي أبوسليم والنصر على الملعب الأوليمبي في مدينة سوسة، والثانية ستجمع فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الثامنة مساء بصفاقس، وتختتم المباريات بمواجهة فريقي الهلال والاتحاد في العاشرة مساء بالمنستير.

وقد أسفرت الجولة الأولى من دور سداسي التتويج عن فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل الهلال وأبوسليم سلبيا، وفاز الأهلي طرابلس على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.