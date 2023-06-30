شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الثانية من دور سداسي التتويج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قناة الوسط «Wtv» أنها ستقدم، اليوم الجمعة، تغطية خاصة لمباريات الجولة الثانية من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقالت قناة الوسط «Wtv»، عبر حسابها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، إن تغطيتها الخاصة ستنطلق في العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، وإنه ستتم استضافة أحد أساطير كرة القدم الليبية خلال التغطية الخاصة.

يقدم تغطية قناة الوسط «Wtv» الخاصة لمباريات الجولة الثانية من دور سداسي التتويج المذيع عبدالرزاق بلحاج، بحضور الضيوف: علي البشاري وعلي رحومة وعبدالرحيم نجم.

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وستنطلق منافسات الجولة الثانية من دور سداسي التتويج بلقب «دورينا» غدا السبت بإقامة ثلاث مباريات: أولاها ستبدأ في الخامسة والنصف مساء بين فريقي أبوسليم والنصر على الملعب الأوليمبي في مدينة سوسة، والثانية ستجمع فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي في الثامنة مساء بصفاقس، وتختتم المباريات بمواجهة فريقي الهلال والاتحاد في العاشرة مساء بالمنستير.

وقد أسفرت الجولة الأولى من دور سداسي التتويج عن فوز الأهلي بنغازي على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل الهلال وأبوسليم سلبيا، وفاز الأهلي طرابلس على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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