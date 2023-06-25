الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

في إطار التغطية الإعلامية بقناة الوسط «Wtv» لحدث انطلاق دوري التتويج السداسي الليبي، المقررة إقامته في تونس، اليوم الأحد، كشفت القناة النقاب عن أطقم التعليق والمراسلين، بداية من مواجهات اليوم.

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تشهد مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي تواجد المعلق حازم الكاديكي، والمراسل فيصل الأصيبعي. أما مباراة الهلال وأبوسليم فيعلق عليها أيوب عبدالسلام، والمراسل طه البركي. ويعلق على مباراة الأهلي طرابلس والنصر سراج سالم والمراسل فيصل الأصيبعي.

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وتستعد قناة الوسط «Wtv» لمواكبة حدث انطلاق دوري التتويج السداسي الليبي في تونس، بعد أن أصدر اتحاد الكرة قرارًا بتعديل نظام المسابقة للفرق الستة المتبارية: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم من المجموعة الثانية.

وقد نص التعديل الجديد للدوري السداسي، الذي سيقام على ملاعب: رادس والمنستير وصفاقس وسوسة اليوم، بأن يكون اللعب بنظام المجموعة الواحدة، ومن جولة واحدة، ومن يتحصل على أكثر نقاط يتوج بلقب النسخة الـ48 من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

عبر قناة الوسط (WTV)، سراج سالم يعلق على مباراة مباراة الهلال وأبوسليم في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)

عبر قناة الوسط (WTV)، أيوب عبد السلام يعلق على مباراة مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)

عبر قناة الوسط (WTV)، طه البركي مراسلا لمباراة مباراة الهلال وأبوسليم في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)

عبر قناة الوسط (WTV)، فيصل الأصيبعي مراسلا لمباراة مباراتي الاتحاد والأهلي بنغازي، الأهلي طرابلس والنصر، في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)