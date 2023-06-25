  • Alwasat News
Atwasat

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 02:54 مساء
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
عبر قناة الوسط (WTV)، حازم الكاديكي يعلق على مباراة مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
alwasat radio

في إطار التغطية الإعلامية بقناة الوسط «Wtv» لحدث انطلاق دوري التتويج السداسي الليبي، المقررة إقامته في تونس، اليوم الأحد، كشفت القناة النقاب عن أطقم التعليق والمراسلين، بداية من مواجهات اليوم.

- تأجيل دوري سداسي التتويج من «دورينا» 48 ساعة لينطلق 25 يونيو
- لجنة المسابقات تعلن المواعيد المقترحة لمباريات الدوري السداسي بتونس

 تشهد مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي تواجد المعلق حازم الكاديكي، والمراسل فيصل الأصيبعي. أما مباراة الهلال وأبوسليم فيعلق عليها أيوب عبدالسلام، والمراسل طه البركي. ويعلق على مباراة الأهلي طرابلس والنصر سراج سالم والمراسل فيصل الأصيبعي.

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا
- لمشاهدة صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

وتستعد قناة الوسط «Wtv» لمواكبة حدث انطلاق دوري التتويج السداسي الليبي في تونس، بعد أن أصدر اتحاد الكرة قرارًا بتعديل نظام المسابقة للفرق الستة المتبارية: الأهلي بنغازي والنصر والهلال من المجموعة الأولى، والاتحاد والأهلي طرابلس وأبوسليم من المجموعة الثانية.

وقد نص التعديل الجديد للدوري السداسي، الذي سيقام على ملاعب: رادس والمنستير وصفاقس وسوسة اليوم، بأن يكون اللعب بنظام المجموعة الواحدة، ومن جولة واحدة، ومن يتحصل على أكثر نقاط يتوج بلقب النسخة الـ48 من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

عبر قناة الوسط (WTV)، سراج سالم يعلق على مباراة مباراة الهلال وأبوسليم في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
عبر قناة الوسط (WTV)، سراج سالم يعلق على مباراة مباراة الهلال وأبوسليم في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
عبر قناة الوسط (WTV)، أيوب عبد السلام يعلق على مباراة مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
عبر قناة الوسط (WTV)، أيوب عبد السلام يعلق على مباراة مباراة الأهلي طرابلس والنصر في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
عبر قناة الوسط (WTV)، طه البركي مراسلا لمباراة مباراة الهلال وأبوسليم في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
عبر قناة الوسط (WTV)، طه البركي مراسلا لمباراة مباراة الهلال وأبوسليم في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
عبر قناة الوسط (WTV)، فيصل الأصيبعي مراسلا لمباراة مباراتي الاتحاد والأهلي بنغازي، الأهلي طرابلس والنصر، في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
عبر قناة الوسط (WTV)، فيصل الأصيبعي مراسلا لمباراة مباراتي الاتحاد والأهلي بنغازي، الأهلي طرابلس والنصر، في دور سداسي التتويج للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. (أرشيفية، الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد: ليبيا تحصد 18 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة ببرلين.. ومرام تتصدر المشهد
شاهد: ليبيا تحصد 18 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب لذوي ...
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة ...
ترقب لانطلاق مرحلة الحسم بـ«دورينا» استعدادا لتتويج النسخة الـ48
ترقب لانطلاق مرحلة الحسم بـ«دورينا» استعدادا لتتويج النسخة الـ48
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي ...
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري ......
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام الجزائر
منتخب شباب اليد يتلقى الخسارة الثانية في مونديال اليد أمام ......
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة...
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب ......
المزيد
شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تبث الاستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد والأهلي بنغازي بالدور السداسي
شاهد.. قناة الوسط «Wtv» تبث الاستوديو التحليلي لمباراة ......
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق
انتخاب اللجنة الإدراية والجمعية العمومية لنادي الشروق...
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم
المنتخب الوطني لشباب كرة اليد يخسر من بولندا في بطولة العالم...
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية انطلاق دوري «التتويج السداسي»
شاهد التغطية الخاصة: رباعي محللي قناة الوسط (WTV) في بداية ......
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية ......
المزيد