لجنة المسابقات تعلن المواعيد المقترحة لمباريات الدوري السداسي بتونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم، اليوم، المواعيد المقترحة لمباريات الدوري السداسي لأندية الممتاز، كما أعلنت الملاعب التي ستستضيف مباريات الأندية الليبية في تونس.

ووفقًا لما أعلنته لجنة المسابقات عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، فإن الدوري السداسي سينطلق يوم 25 يونيو الجاري ويختتم يوم 13 يوليو المقبل.

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وستكون بداية الدوري السداسي بإقامة مباريات الجولة الأولى، حيث يشهد يوم 25 يونيو إقامة ثلاث مباريات، هي: الاتحاد والأهلي بنغازي في الخامسة مساء بملعب سوسة، تليها مباراة الهلال وأبوسليم في السابعة مساء باستاد رادس، ثم مباراة الأهلي طرابلس والنصر بملعب المنستير في التاسعة مساء.

وستقام مباريات الجولة الثانية في الأول من يوليو المقبل، فيلعب أبوسليم مع النصر بملعب سوسة في الخامسة مساء، تليها مباراة الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي في السابعة مساء بملعب صفاقس، ثم مباراة الهلال والاتحاد في التاسعة مساء بملعب المنستير.

وفي الخامس من يوليو ستقام مباريات الجولة الثالثة فيلعب الأهلي طرابلس مع الهلال في الخامسة مساء بسوسة، ثم يلتقي فريقا أبوسليم والاتحاد في صفاقس في السابعة مساء، تليها مباراة النصر والأهلي بنغازي في التاسعة مساء في ملعب رادس.

المباريات في توقيت واحد

أما الجولة الرابعة فستقام مبارياتها الثلاث في توقيت واحد هو السابعة مساء، حيث يلعب النصر مع الاتحاد بملعب المنستير، والأهلي بنغازي مع الهلال باستاد رادس، ويلتقي الأهلي طرابلس مع أبوسليم في صفاقس.

وستقام مباريات الجولة الخامسة الثلاث من الدوري السداسي في السابعة مساء أيضا، حيث يلتقي الهلال والنصر بصفاقس، والأهلي طرابلس مع الاتحاد في رادس، وأبوسليم والأهلي بنغازي في المنستير.

وأكدت لجنة المسابقات أنه إذا دعت الحاجة إلى اللجوء إلى إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري الممتاز، فإنها ستقام على استاد رادس يوم 17 يوليو المقبل.