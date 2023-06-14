  • Alwasat News
Atwasat

محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 14 يونيو 2023, 06:23 مساء
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد
محمد صولة يحتفل بأحد أهدافه (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يخوض المحترف الدولي الليبي محمد صولة تجربة جديدة من خلال انضمامه إلى صفوف نادي القادسية الكويتي، ليدعم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل قادماً من فريق العربي الكويتي، الغريم التقليدي لنادي القادسية الذي قدّم معه مواسم جيدة وحقق معه العديد من البطولات.

مدة العقد
ويمتد العقد الجديد لمحمد صولة لمدة موسم واحد فقط قابل للتجديد، في صفقة بلغت قيمتها 800 ألف يورو، بحسب صحيفة «الوطن» الكويتية.

ويتواجد محمد صولة حالياً مع بعثة المنتخب الوطني في مصر، حيث تخوض بها معسكراً إعدادياً يتضمن مواجهة فريق طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، تمهيداً لمواجهة منتخب بتسوانا في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

- الدولي الليبي محمد صولة يعود لتدريبات «العربي» الكويتي

بعد إصابته بالملاريا.. حالة ترقب في الوسط الرياضي لحالة نجم المنتخب الوطني محمد صولة

يذكر أن محمد صولة قد تعرض لوعكة صحية العام الماضي نجمت عن إصابته بالملاريا خلال مشاركته مع المنتخب الوطني خلال منافسات أفريقيا.

وقد استلزمت تلك الإصابة خضوع محمد صولة إلى العلاج في مستشفيات تونس لفترة وصلت إلى شهر كامل حتى تعافى من الإصابة تماماً، ليعود بعدها للالتحاق بصفوف نادي العربي الكويتي مجدداً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - متلازمة «المنظومة»!

كاريكاتير خيري - متلازمة «المنظومة»!
بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»

بأمر الرئيس.. شعب كولومبيا وجيشها يبحثون عن الكلب «ويلسون»
«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو

«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو
3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها

3 عوامل شائعة تدمر إنتاج «كولاجين البشرة».. تجنبيها
رغم تضاؤله أخيرا.. معهد أميركي يحذر من عوامل تعيد إحياء النشاط الإرهابي في ليبيا

رغم تضاؤله أخيرا.. معهد أميركي يحذر من عوامل تعيد إحياء النشاط الإرهابي في ليبيا
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)

منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)
بعد فشل انتخاب الرئيس مجددا.. هل يدخل لبنان «الفراغ الطويل»؟

بعد فشل انتخاب الرئيس مجددا.. هل يدخل لبنان «الفراغ الطويل»؟
الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم

الأمم المتحدة: 110 ملايين لاجئ أو نازح في العالم
إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)

إحباط محاولة هجرة غير شرعية في مصراتة (صور)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية التصريح

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: وزير التعليم العالي.. بين مسؤولية المنصب وعبثية ...
بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا

بعد توقف دام عقدا كاملا.. صندوق النقد يعلن استئناف أنشطته الرقابية في ليبيا
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026

ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية

ترامب في أخطر مواجهة مع القضاء مع بدء جلسات قضية الوثائق السرية
العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي

العابد: أكثر من مليوني أجنبي يعملون في ليبيا دون دفع ضرائب أو ضمان اجتماعي
الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة

الحرب الروسية الأوكرانية تُلغي نشر كتاب جديد لروائية أميركية شهيرة
صهيل الجواد الأخير

صهيل الجواد الأخير
كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان

كاريكاتير حليم - استمرار الحرب في السودان
تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى

تطويق وسط مدينة نوتنغهام في بريطانيا بعد العثور على ثلاثة قتلى
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: قرارات الوزير خطوة في الطريق الصحيح
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: قرارات الوزير خطوة في الطريق...
منتخب ليبيا في نصف نهائي البطولة العربية للصالات بعد الفوز على لبنان
منتخب ليبيا في نصف نهائي البطولة العربية للصالات بعد الفوز على ...
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري السداسي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: آه يا راسي من الدوري ......
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات (صور)
ليبيا تلتقي السعودية صاحبة الصدارة في كأس العرب لكرة الصالات......
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي روسيا
نهائي البطولة العالمية لكرة القدم المصغرة.. ليبيا تلتقي ......
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
القضاء الليبي يصدر حكما نهائيا ببطلان انتخابات اتحاد الكرة...
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل أفريقيا ببطولة كأس العالم للشطرنج
الاتحاد الأفريقي للشطرنج (FIDE) يختار يوسف الحصادي لتمثيل ......
المزيد
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد...
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب ......
«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو
«WTV» تبث نزال الفلاح أمام الفرنسي جيرارد من روما 24 يونيو...
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة الصالات (صور)
منتخب ليبيا يلتقي المغرب في نصف نهائي البطولة العربية لكرة ......
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026
ميسي: مونديال قطر كان الأخير لي ومن الصعب الظهور في 2026...
المزيد