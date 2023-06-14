محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يخوض المحترف الدولي الليبي محمد صولة تجربة جديدة من خلال انضمامه إلى صفوف نادي القادسية الكويتي، ليدعم صفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل قادماً من فريق العربي الكويتي، الغريم التقليدي لنادي القادسية الذي قدّم معه مواسم جيدة وحقق معه العديد من البطولات.

مدة العقد

ويمتد العقد الجديد لمحمد صولة لمدة موسم واحد فقط قابل للتجديد، في صفقة بلغت قيمتها 800 ألف يورو، بحسب صحيفة «الوطن» الكويتية.

ويتواجد محمد صولة حالياً مع بعثة المنتخب الوطني في مصر، حيث تخوض بها معسكراً إعدادياً يتضمن مواجهة فريق طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، تمهيداً لمواجهة منتخب بتسوانا في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

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يذكر أن محمد صولة قد تعرض لوعكة صحية العام الماضي نجمت عن إصابته بالملاريا خلال مشاركته مع المنتخب الوطني خلال منافسات أفريقيا.

وقد استلزمت تلك الإصابة خضوع محمد صولة إلى العلاج في مستشفيات تونس لفترة وصلت إلى شهر كامل حتى تعافى من الإصابة تماماً، ليعود بعدها للالتحاق بصفوف نادي العربي الكويتي مجدداً.