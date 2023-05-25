شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والسويحلي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق اليوم الخميس مباراة أساريا والسويحلي في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الأسبوع السابع من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الثانية، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

يلتقي نادي أساريا مع نظيره السويحلي على أرضية ملعب الزاوية، وعينه على تحقيق نقاط المباراة الثلاث، من أجل الاقتراب من السويحلي منافسه المباشر، الذي يبعد عنه خمس نقاط، بينما يسعى السويحلي للفوز من أجل إرباك حسابات التأهل إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية.

ويحتل السويحلي المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما أساريا في المركز السادس برصيد 15 نقطة في ترتيب المجموعة الثانية.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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