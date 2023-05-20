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منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 مايو 2023, 08:37 مساء
منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ13 ميدالية متنوعة
لاعبو المنتخب الليبي للترايثلون من المشاركة في البطولة العربية والأفريقية بمصر، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
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تمكن المنتخب الليبي للترايثلون من تحقيق نتائج مميزة في منافسات اليوم الثاني من بطولتي أفريقيا والعرب المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية، بتتويجه بتسع ميداليات ذهبية وأربع فضية.

حصدت البطلة رغد المرغني تحت 13 عامًا الميدالية الذهبية في البطولة العربية، وأخرى في البطولة الأفريقية، بمجموع ميداليتين ذهبيتين.

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وتمكنت البطلة رهف أحمد تحت 11 سنة من التتويج بالميدالية الذهبية في البطولة العربية، قبل أن تتوج بالفضية في بطولة أفريقيا.

ونال البطل الذهبي محمد العاقل تحت ثماني سنوات ذهبيتين من مشاركته في البطولة العربية والأفريقية.

منافسات «أكواتلون» «دياتلون»
أما على مستوى منافسات السباحة والركض «أكواتلون» تمكنت كريمة صوان تحت 11 سنة من نيل ذهبية العرب وكذلك ذهبية أفريقيا، وفي منافسات تحت ثمانية أعوام تمكن محمد العاقل من نيل ذهبيتي العرب وأفريقيا.

وفي منافسات الجري وركوب الدراجة والعودة للجري مرة أخرى «دياتلون» نال أنور الدكام ذهبية البطولة الأفريقية، بينما نال فضية البطولة العربية.

وتُختتم منافسات البطولة الأفريقية والعربية غدًا الأحد، ويسعى المنتخب الليبي لحصد المزيد من الميداليات، والظهور بصورة مشرفة في البطولتين.

اللاعب الليبي محمد العاقل من المشاركة في البطولة العربية والأفريقية بمصر، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
اللاعب الليبي محمد العاقل من المشاركة في البطولة العربية والأفريقية بمصر، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
اللاعب الليبي أنور الدكام من المشاركة في البطولة العربية والأفريقية بمصر، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
اللاعب الليبي أنور الدكام من المشاركة في البطولة العربية والأفريقية بمصر، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي للترايثلون من المشاركة في البطولة العربية والأفريقية بمصر، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
لاعبو المنتخب الليبي للترايثلون من المشاركة في البطولة العربية والأفريقية بمصر، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
لحظة تتويج البطلة الليبية رهف أحمد بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للترايثلون، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
لحظة تتويج البطلة الليبية رهف أحمد بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للترايثلون، 20 مايو 2023. (الإنترنت)
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