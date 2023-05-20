منتخب ليبيا للترايثلون يتوج بـ4 قلائد ملونة في بطولتي أفريقيا والعرب بمصر (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج المنتخب الوطني الليبي للترايثلون، بأربع قلائد ملونة في بطولتي أفريقيا والعرب، خلال منافسات اليوم الأول التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري.

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توج في فئة الكبار الرياضي أنور الدكام بذهبية أفريقيا وفضية العرب، وفي فئة الناشئين توجت الرياضية صفوان المرغني ببرونزية العرب وبرونزية أفريقيا.

منتخب ليبيا لرياضة الترايثلون يشارك في البطولتين بالرياضيين: أنور الدكام وصفوان المرغني ومحمد العاقل ورهف المرغني وكريمة صوان ورغد المرغني، ويشرف على تدريب المنتخب المدير الفني أنس يوسف العاقل.

تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)

تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)

تتويج منتخب ليبيا للترايثلون. (فيسبوك)