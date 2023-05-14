سلة الاتحاد تفوز على النصر في دور الثمانية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الاتحاد الفوز على نظيره النصر، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدور الثماني لدوري كرة السلة الليبي.

وتمكن النصر من خطف ربع المباراة الأول بفارق خمس نقاط عن الاتحاد بواقع 19 نقطة مقابل 14 نقطة، وأدرك الاتحاد التعادل في الربع الثاني برصيد 35 نقطة للفريقين.

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وفي الربع الثالث تفوق النصر مجددًا بفارق أربع نقاط بواقع 19 نقطة مقابل 15 نقطة للاتحاد، فيما نجح الأخير في خطف الربع الرابع وبفارق نقطتين، منهيا المباراة بـ72 نقطة مقابل 70 نقطة للنصر.