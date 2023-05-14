الأهلي بنغازي يواصل سلسلة انتصاراته في دور الثمانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت اليوم بالصالة الكبرى بطرابلس أولى مباريات الجولة الخامسة لذهاب دور الثمانية من الدوري الليبي لكرة السلة وجمعت بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس، وكان التفوق فيها «لأحمر بنغازي».

تمكن الأهلي طرابلس من التقدم في الربع الأول للمباراة بفارق خمس نقاط بواقع 26 نقطة مقابل 21 نقطة للأهلي بنغازي، قبل أن يتمكن من خطف الربع الثاني بفارق نقطة واحدة 16 مقابل 15، لينهي الشوط الأول لصالحه بـ42 نقطة مقابل 36.

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وفي الربع الثالث قلب الأهلي بنغازي تأخره إلى تفوق بفارق سبع نقاط بـ25 نقطة مقابل 18 نقطة للأهلي طرابلس، قبل أن يواصل تقدمه في الربع الأخير وينهيه بتسجيل 23 نقطة مقابل 16 نقطة، ليقتنص المباراة بنتيجة 84 نقطة مقابل 76 نقطة للأهلي طرابلس.

ورفع الأهلي بنغازي بهذا الفوز رصيده إلى عشر نقاط محافظًا بها على صدارته لنهائيات دور الثمانية، فيما توقف رصيد نقاط الأهلي طرابلس عند تسع نقاط.