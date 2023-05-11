اللجنة الفنية باتحاد السلة تعتمد مباريات الجولة الرابعة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمدت اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة نتائج مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب للدوري الثماني كما انتهت عليها تلك المواجهات، وفق النتائج التالية:

فوز الأهلي طرابلس على المدينة بنتيجة 80 نقطة مقابل 54 نقطة، وفوز الاتحاد على الشباب العربي بنتيجة 76 نقطة مقابل 63 نقطة، وفوز الأهلي بنغازي على الهلال بنتيجة 75 نقطة مقابل 63 نقطة، وفوز النصر على المروج بنتيجة 88 نقطة مقابل 81 نقطة.

الترتيب العام للفرق الثمانية مع نهاية الجولة الرابعة

الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد والنصر في الصدارة بثماني نقاط والمروج والشباب العربي والهلال والمدينة خلفهم بأربع نقاط.

مباريات الجولة الخامسة

تنطلق الجولة الخامسة الأحد 14 مايو في قاعات طرابلس الكبرى وسليمان الضراط ببنغازي وقاعة أحمد موسى بالمرج وستكون على النحو التالي:

- فوز «الأهليين» في الجولة الرابعة بدور الثمانية لكرة السلة

- فوز «الأهليان» في الجولة الثالثة لدوري السلة

يستقبل الأهلي طرابلس الأهلي بنغازي على أرضية قاعة طرابلس الكبرى الساعة الرابعة مساء والاتحاد يستقبل النصر على القاعة نفسها في السابعة مساء.

فيما يستقبل المروج نظيره فريق الشباب العربي على أرضية قاعة أحمد موسى بالمرج الساعة الرابعة مساء والهلال يستقبل المدينة على أرضية قاعة سليمان الضراط في السابعة مساء.