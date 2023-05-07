فوز «الأهليان» في الجولة الثالثة لدوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريقا الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي اليوم الأحد الفوز في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة السلة، على حساب الشباب والمروج تواليًا.

تمكن الأهلي بنغازي من الفوز على المروج بـ78 نقطة مقابل 67، في اللقاء الذي جمع بينهما بمجمع سليمان الضراط.

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وأنهى الأهلي بنغازي ربع المباراة الأول متقدمًا بفارق 12 نقطة، بواقع 27 نقطة مقابل 15 نقطة، وفي الربع الثاني قلب المروج تأخره لتقدم بفارق سلة واحدة، ليبقى التقدم للأهلي بنغازي الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بـ40 نقطة مقابل 29 نقطة.

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف كل فريق 38 نقطة لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي.

مواجهة الأهلي طرابلس والشباب

وفي الصالة الكبرى بطرابلس حقق الأهلي طرابلس الفوز على الشباب العربي بـ91 نقطة مقابل 82 نقطة للشباب.

وأنهى الأهلي طرابلس ربع المباراة الأول متفوقًا بفارق سلة واحدة، بواقع 17 نقطة مقابل 15 نقطة، وفي الربع الثاني تمكن الشباب من قلب النتيجة والخروج متقدمًا بنتيجة الشوط الأول بـ39 نقطة مقابل 37 للأهلي طرابلس.

استفاق الأهلي طرابلس في الربع الثالث وأعاد السيطرة على المباراة، وأضاف 33 نقطة مقابل 15 نقطة فقط للشباب، قبل أن ينهي الأهلي طرابلس المباراة متفوقًا، بعدما حافظ على التقدم في الشوط الرابع.