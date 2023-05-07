اليوم 4 مباريات في الجولة الثالثة لدوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الأحد مع أربع مباريات ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة، مع تساوي أربعة فرق في الرصيد.

ستشهد القاعة الكبرى بطرابلس مباراتين، الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع الشباب، ويعقبها مباراة الاتحاد والمدينة، كما يستقبل مجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراتين أيضًا، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي مع المروج ويعقبها مباراة النصر والهلال.

مفكرة النتائج

الجولة الأولى

الأهلي بنغازي × الشباب 89 / 61

النصر × المدينة 70 / 49

الأهلي طرابلس × المروج 80 / 68

الاتحاد × الهلال 60 / 50

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الجولة الثانية

الأهلي بنغازي × المدينة 82 / 56

النصر × الشباب 83 / 66

الأهلي طرابلس × الهلال 80 / 42

الاتحاد × المروج 73 / 71

الترتيب قبل الجولة الثالثة

تساوت أربعة فرق بعد الجولة الثانية في رصيد النقاط بأربع نقاط لكل منها، وبفارق السلات المسجلة والمستقبلة، والصدارة للأهلي بنغازي الذى سجل 171 نقطة وعليه 117 نقطة والفارق +54 نقطة، وثانيًا الأهلي طرابلس له 160 وعليه 110 والفارق +50 نقطة، وثالثًا النصر له 153 وعليه 115 والفارق +38 نقطة، ورابعًا الاتحاد له 133 وعليه 121 والفارق +12 نقطة.

ويأتي من خلفها أربعة فرق برصيد نقطتين لكل منها وبفارق نقاط السلات حل المروج خامسًا بـ139 نقطة وعليه 153 نقطة والفارق -14 نقطة، وسادسًا الشباب له 127 نقطة وعليه 132 نقطة والفارق -45 نقطة، وسابعًا المدينة له 105 نقاط وعليه 152 والفارق -47 نقطة، وثامنًا الهلال له 92 نقطة وعليه 140 نقطة والفارق 48 نقطة.