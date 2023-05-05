الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة

القاهرة - بوابة الوسط

جرت أربع مباريات في الجولة الثانية من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة للمرحلة الثانية، جمعت أولى المباريات بمجمع سليمان الضراط ببنغازي الأهلي بنغازي والمدينة، كانت الأفضلية فيها لفريق الأهلي بنغازي الذي تقدم في الربع الأول (19-9)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي بنغازي 21 نقطة مقابل 18 نقطة للمدينة، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي بنغازي في شوط المباراة الثاني 42 نقطة مقابل 29 نقطة للمدينة لتنتهي المباراه بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (82-56).

المباراة الثانية جمعت النصر والشباب، في ربعها الأول تقدم النصر بفارق خمس نقاط (18-13)، وفي الربع الثاني وسع النصر الفارق إلى 15 نقطة بعد تقدمه (42-27)، والربع الثالث كان التفوق فيه للشباب الذي أضاف 26 نقطة مقابل 20 نقطة للنصر ليتقدم الأخير بنتيجة (62-53)، وواصل النصر تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (83-66).

الأهلي طرابلس يتفوق على الهلال

بالقاعة الكبرى في طرابلس، أقيمت المباراة الأولى بين الأهلي طرابلس والهلال، في ربعها الأول كان التفوق فيه للأهلي طرابلس بفارق 15 نقطة (25-10)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 13 نقطة مقابل 10 نقاط للهلال، لينتهي الشوط الأول للأهلي طرابلس (38-20)، وفي الشوط الثاني أضاف الأهلي طرابلس 42 نقطة مقابل 22 للهلال، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس بنتيجة (80-42).

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أما ثاني المباريات جمعت الاتحاد والمروج، وشهدت ندية وتكافؤ وتقارب في النتيجة خلال الربع الأول انتهى بالتعادل (14-14)، وفي الربع الثاني أضاف كل فريق 16 نقطة لينتهي الشوط الأول بالتعادل (30-30)، وفي الربع الثالث انتهى بفارق سلة للاتحاد (23-21)، وفي الربع عاد التعادل من جديد بعد أن سجل كل فريق 20 نقطة، لتنتهي المباراة للاتحاد بنتيجة (73-71).

الترتيب بعد الجولة الثانية

بعد الجولة الثانية تساوت أربعة فرق برصيد أربع نقاط لكل منهم وبفارق السلات المسجلة والمقبولة كانت الصدارة للأهلي بنغازي الذى سجل 171 نقطة وعليه 117 نقطة الفارق +54 نقطة، وثانياً الأهلي طرابلس له 160 وعليه 110 الفارق +50 نقطة، ثالثاً النصر له 153 وعليه 115 الفارق +38 نقطة، ورابعاً الاتحاد له 133 وعليه 121 الفارق +12 نقطة. من خلفهم أربعة فرق برصيد نقطتين لكل منهم، وبفارق نقاط السلات جاء المروج خامسًا له 139 وعليه 153 الفارق -14 نقطة، وسادسًا الشباب له 127 وعليه 132 الفارق -45 نقطة، وسابعًا المدينة له 105 وعليه 152 الفارق -47، وثامنًا الهلال له 92 وعليه 140 الفارق 48 نقطة.

اعتماد نتائج مباريات الجولة الثانية

في الوقت نفسه، صدر القرار رقم 2 للجنة المشرفة على النهائيات، اعتمدت فيه نتائج مباريات الجولة الثانية حسب ما انتهت عليه، وفي مادته الثالثة حرمان مساعد مدرب فريق الاتحاد عدنان الغناي من مرافقة فريقه لعدد ست مباريات بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 ألف دينار، ومراقبة جمهور الاتحاد من حضور مباريات فريقه لعدد مباراتين متتاليتين.

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انطلقت المرحلة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة، بمشاركة ثمانية فرق: الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والشباب.

في أولى الجولات جرت أربع مباريات، وشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراتين، الأولى جمعت بين الأهلي بنغازي والشباب، في ربعها الأول تقدم الأهلي بفارق 10 نقاط (22-12)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي 16 نقطة مقابل 20 للشباب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي (38-32)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي 41 نقطة مقابل 29 نقطة للشباب، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (89-61).

المباراة الثانية جمعت بين الاتحاد والهلال، في ربعها الأول تقدم الاتحاد بفارق سلة واحدة (12-10)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 12 نقطة مقابل تسع نقاط للهلال، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بفارق خمس نقاط، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 37 نقطة مقابل 31 نقطة للهلال، لتنتهي المباراه بفوز الاتحاد (60-50).

باقي جولات دور الثمانية

تنطلق الجولة الثالثة.. الأحد 7 مايو، بالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، الشباب يلتقي الأهلي طرابلس، والمباراة الثانية الاتحاد يلتقي المدينة. وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي المباراة الأولى ستجمع المروج مع الأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الهلال مع النصر.

أما الجولة الرابعة.. الثلاثاء 9 مايو، بالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع المدينة، وتعقبها مباراة الاتحاد والشباب. وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي ستقام مباراتان أيضاً، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والهلال، وتعقبها مباراة النصر والمروج.

الجولة الخامسة.. الأحد 14 مايو، بالقاعة الكبرى بطرابلس، سيجمع اللقاء بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد والنصر.

وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي المدينة يلتقي الهلال. وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج يلتقي فريق المروج مع الشباب، وتعقبها مباراة المدينة مع الهلال.

باقي الجولات

الجولة السادسة.. الإثنين 15 مايو، بالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، الأولى ستجمع بين الأهلي طرابلس والنصر، وتعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي بنغازي، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي الهلال يلتقي الشباب، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج فريق المروج يتبارى مع المدينة.

الجولة السابعة.. الأحد 21 مايو، بالقاعة الكبرى بطرابلس الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس، والشباب يتبارى مع المدينة، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي النصر يلتقي الأهلي بنغازي، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج الهلال يلتقي المروج.