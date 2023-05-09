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فوز «الأهليين» في الجولة الرابعة بدور الثمانية لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 09 مايو 2023, 08:07 مساء
فوز «الأهليين» في الجولة الرابعة بدور الثمانية لكرة السلة
جانب من لقاء الهلال والأهلى بنغازي، الثلاثاء 9 مايو 2023 (بوابة الوسط)
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فاز الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس في الجولة الرابعة بدور الثمانية للدوري الليبي لكرة السلة، خلال لقائهما الهلال و«المدينة على التوالي.

«الهلال» و«الأهلي بنغازي»
جمعت المباراة الأولى، بمجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي، الهلال والأهلى بنغازي، حيث انتهى ربعها الأول بتفوق الأهلي بنغازي بفارق 7 نقاط 14/ 7، وفي الربع الثاني كان التفوق للهلال 20/ 13 لينتهى الشوط الأول بالتعادل 27/ 27.

وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي بنغازي 48 نقطة مقابل 36 نقطة للهلال لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة 75/ 62، ليضيف الأخير نقطتين إلى رصيده الذي وصل إلى 8 نقاط، وتجمد رصيد الهلال عند 4 نقاط.

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«الأهلي طرابلس» و«المدينة»
وفي الصالة الكبرى بطرابلس جمع اللقاء الثاني الأهلي طرابلس والمدينة، حيث انتهى ربعها الأول بتفوق الأخير وبفارق سلة واحدة 16/ 14، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي طرابلس 18 نقطة مقابل 16 نقطة للمدينة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 32/ 32.

وفي الربع الثالث كانت الأفضلية للأهلي طرابلس الذي أنهاه لصالحه وبفارق كبير وصل إلى 21 نقطة 27 /6 ليتقدم الفريق الطرابلسي بنتيجة 54/ 38، والمحافظة على تقدمه، وإنهاء اللقاء بنتيجة 80 /54. وبهذا الفوز صار الأهلي طرابلس بـ8 نقاط والمدينة بـ4 نقاط.

ويتيقى اليوم مباراتان فى الجولة الرابعة بمجمع سليمان الضراط ببنغازي، الأولى تجمع النصر صاحب الـ6 نقاط مع المروج بـ3 نقاط، وبالقاعة الكبرى بطرابلس يواجه الاتحاد بـ6 نقاط الشباب بـ3 نقاط.

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