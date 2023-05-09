4 مباريات مهمة في دور ثماني السلة الليبية.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع أربع مباريات في الجولة الرابعة لذهاب دور الثمانية للدوري الليبي لكرة السلة، فعلى مجمع سليمان الضراط ببنغازي تقام مباراتان.

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المباراة الأولى ستجمع بين الهلال والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة النصر والمروج، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان أيضا، المباراة الأولى ستجمع بين الأهلي طرابلس والمدينة وتعقبها مباراة الاتحاد والشباب.



نتائج أولى الجولتين

الأهلي بنغازي × المروج (78-67)

الأهلي طرابلس × الشباب (91-82)

النصر × الهلال (73-55)

الاتحاد × المدينة (74-55)