4 مباريات مهمة في دور ثماني السلة الليبية.. الثلاثاء...

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع أربع مباريات في الجولة الرابعة لذهاب دور الثمانية للدوري الليبي لكرة السلة، فعلى مجمع سليمان الضراط ببنغازي تقام مباراتان.
- الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
المباراة الأولى ستجمع بين الهلال والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة النصر والمروج، وبالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان أيضا، المباراة الأولى ستجمع بين الأهلي طرابلس والمدينة وتعقبها مباراة الاتحاد والشباب.
نتائج أولى الجولتين
الأهلي بنغازي × المروج (78-67)
الأهلي طرابلس × الشباب (91-82)
النصر × الهلال (73-55)
الاتحاد × المدينة (74-55)
الترتيب قبل جولة اليوم
قبل مباريات اليوم تساوت أربعة فرق برصيد 6 نقاط لكل منها، وبفارق نقاط السلات الصدارة للأهلي بنغازي (+ 65)، ويليه الأهلي طرابلس (+ 59)، وثالثا النصر (+ 56)، ورابعا الاتحاد (+ 31).
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