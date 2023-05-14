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فوز الهلال على المدينة في دور الثمانية للسلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 14 مايو 2023, 07:47 مساء
فوز الهلال على المدينة في دور الثمانية للسلة
لاعبو فريق الهلال لكرة السلة من مواجهة المدينة في دوري السلة الليبي، 14 مايو 2023. (الإنترنت)
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تمكن فريق الهلال من حصد نقاط المباراة أمام المدينة اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور الثمانية للدوري الليبي لكرة السلة.

أنهى المدينة ربع المباراة الأول متفوقًا بفارق خمس نقاط 14 نقطة مقابل تسع، في الربع الثاني استفاق الهلال وحصده لصالحه بواقع 20 نقطة مقابل 17 نقطة للمدينة.

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وفي الربع الثالث تفوق الهلال بتسجيله 17 نقطة مقابل 13 نقطة للمدينة، ليتقدم على صعيد النتيجة بـ46 نقطة مقابل 44 نقطة، وفي الربع الرابع تمكن الهلال من تحقيق الفوز فيه بفارق نقطة وحيدة، ليحصد نتيجة المباراة النهائية بـ66 نقطة مقابل 63 نقطة للمدينة.

ترتيب الفريقين
وارتفع رصيد الهلال إلى ست نقاط بعد فوزه اليوم، فيما أضاف المدينة نقطة وحيدة إلى رصيده ليصبح خمس نقاط.

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