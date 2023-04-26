  • Alwasat News
Atwasat

لجنتان للإشراف على نهائيات دوري وكأس ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 26 أبريل 2023, 10:42 صباحا
لجنتان للإشراف على نهائيات دوري وكأس ليبيا لكرة السلة
الأهلي طرابلس في منافسات السلة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة السلة قرارا بتشكيل لجنتين للإشراف على نهائيات دوري وكأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023.

- «بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل ومواعيد نهائيات دوري السلة الليبي

في مادته الأولى تشكل لجنة للإشراف الكامل إداريا وتنظيميا برئاسة صالح علي الجماعي وعضوية كل من محمد أبولقاسم الفقي وخالد سالم أرحومة وفرج عبدالجليل عمر وعمران إبراهيم شبش وأحمد محمد أبوشيحة.

وفي مادته الثانية تشكيل لجنة مهمتها الإشراف على المسابقتين من الناحية الفنية برئاسة وليد علي المرغني وعضوية كل من الشريف منصور العبيدي وعلي أبوالقاسم العرادي وعلي موسى خليفه وأسامة خليفة التواتي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت

ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت ...
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
اليوم.. بدء إجراءات المحاكمة المدنية لترامب في قضية اغتصاب صحفية

اليوم.. بدء إجراءات المحاكمة المدنية لترامب في قضية اغتصاب صحفية
«نتفليكس» تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية

«نتفليكس» تعتزم استثمار 2,5 مليار دولار لإنتاج محتوى من كوريا الجنوبية
الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك الزاوية

الهلال الأحمر: إجلاء 20 عائلة عالقة وإسعاف 6 جرحى وانتشال 4 جثث جراء اشتباك ...
شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟

شاهد في «وسط الخبر»: أزمة هلال شوال.. هل دشنت المالكية والسلفية الصراع علنًا؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي

شاهد في «اقتصاد بلس»: مطالب بدعم الفلاحين ومساعٍ لاستعادة مليارات القذافي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو
ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو
الصداقة والتحدي في بداية منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز بعد الترحيل
الصداقة والتحدي في بداية منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي ...
قمة بين السويحلي والاتحاد في افتتاح المجموعة الثانية بعد ترحيل مباريات الدوري الليبي
قمة بين السويحلي والاتحاد في افتتاح المجموعة الثانية بعد ترحيل ...
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»
لأمين بيك لـ«بوابة الوسط»: إيقاف المشاركات الخارجية حل لتنظيم الواقع الرياضي الليبي
لأمين بيك لـ«بوابة الوسط»: إيقاف المشاركات الخارجية حل لتنظيم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد ......
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير...
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة ......
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في ......
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة ......
المزيد
الأخضر يقيم معسكرا قصيرا بتونس قبل نهائي كأس ليبيا أمام الأهلي طرابلس
الأخضر يقيم معسكرا قصيرا بتونس قبل نهائي كأس ليبيا أمام ......
13 ليبيا في البطولة العربية للقوة البدنية بلبنان
13 ليبيا في البطولة العربية للقوة البدنية بلبنان...
لجنتان للإشراف على نهائيات دوري وكأس ليبيا لكرة السلة
لجنتان للإشراف على نهائيات دوري وكأس ليبيا لكرة السلة...
لأمين بيك لـ«بوابة الوسط»: إيقاف المشاركات الخارجية حل لتنظيم الواقع الرياضي الليبي
لأمين بيك لـ«بوابة الوسط»: إيقاف المشاركات الخارجية حل ......
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»...
المزيد