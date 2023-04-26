لجنتان للإشراف على نهائيات دوري وكأس ليبيا لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

صدر عن الاتحاد الليبي لكرة السلة قرارا بتشكيل لجنتين للإشراف على نهائيات دوري وكأس ليبيا لكرة السلة للموسم الرياضي 2022-2023.

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في مادته الأولى تشكل لجنة للإشراف الكامل إداريا وتنظيميا برئاسة صالح علي الجماعي وعضوية كل من محمد أبولقاسم الفقي وخالد سالم أرحومة وفرج عبدالجليل عمر وعمران إبراهيم شبش وأحمد محمد أبوشيحة.

وفي مادته الثانية تشكيل لجنة مهمتها الإشراف على المسابقتين من الناحية الفنية برئاسة وليد علي المرغني وعضوية كل من الشريف منصور العبيدي وعلي أبوالقاسم العرادي وعلي موسى خليفه وأسامة خليفة التواتي.