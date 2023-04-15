لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مواجهة الأخضر والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم نتيجة المواجهة بين فريق الأخضر ونظيره التحدي بهدفين لهدف، المؤجلة من الأسبوع الرابع لمرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى.

كما وقعت اللجنة غرامة مالية على فريق التحدي بقيمة 1000 دينار ليبي وذلك طبقاً لنص المادة 50 في الفقرة الثالثة من لائحة الجزاءات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

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وأقرت اللجنة الإنذارات الموقعة على ثمانية لاعبين من الفريقين، والتي أشهرها حكم المواجهة، وسجلها في تقريره للمباراة، منها ثلاث بطاقات لفريق الأخضر وخمسة لفريق التحدي، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.