الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز، أمس السبت، فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر على فريق شباب الجبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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جاء فوز الأخضر بنتيجة هدفين نظيفين، واستطاع اللاعب ميدي البرعصي تسجيل الهدف الأول في الشوط الأول، بينما سجل الهدف الثاني للأخضر أراي بابل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني والمباراة.

بهذه النتيجة أصبح فريق الأخضر برصيد 18 نقطة، بينما بقى فريق شباب الجبل متذيلا الترتيب بنقطة واحدة، ليدخل دائرة الأندية المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.