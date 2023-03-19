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الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 09:02 مساء
الأخضر يحرز أول فوز له في دوري المجموعات بـ«الكونفدرالية»
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخضر. (أرشيفية: صفحة النادي بفيسبوك)
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أحرز نادي الأخضر أول فوز له في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، حينما استضاف نظيره مارومو غالانتس الجنوب أفريقي، وهزمه برباعية مقابل هدف وحيد.

ورد الأخضر على هزيمته أمام نفس الفريق بنفس النتيجة؛ إذ انتهت مواجهة الذهاب في جنوب أفريقيا بفوز غالانتس برباعية مقابل هدف.

وتأجل انطلاق المواجهة بين الفريقين أربع ساعات، لتعذُّر وصول مارومو غالانتس إلى ليبيا، قبل أن يتوجهوا مباشرة إلى ملعب شهداء بنينا من المطار فور وصولهم.

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وافتتح أهداف الأخضر أنس الورفلي في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله آري بابل الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 50 و66، قبل أن يختتم طلحة رزق أهداف الأخضر، فيما سجل لمارومو غالانتس لاعبه مفو مفيلاسي في الدقيقة 61.

الأخضر في المركز الأخير
ورفع الأخضر رصيده من النقاط إلى خمس نقاط في المركز الأخير متساويًا مع سانت إيلوي لوبوبو صاحب المركز الثالث، ويبتعد عن المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.

ويسافر الأخضر إلى الجزائر لخوض آخر مباريات دور المجموعات أمام اتحاد الجزائر، ويسعى لتحقيق الفوز، ولا شيء غيره، من أجل التأهل إلى الدور المقبل.

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