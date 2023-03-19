تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

يستقبل فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر نظيره مارومو غالانتس بطل جنوب أفريقيا، الأحد، في تمام الساعة السابعة بدلا من الثالثة بتوقيت ليبيا، كما كان مقررا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بسبب تأخر وصول الضيوف.

- الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»



ويستقبل الأخضر فريق مارومو غالانتس على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية»، ووافق الأخضر ومندوب «كاف» على طلب الفريق الجنوب أفريقي أثناء طيرانه في الجو على طلب التأجيل أربع ساعات لحين الوصول في تمام الساعة الثالثة، على أن يتجه مباشرة من المطار إلى ملعب المباراة.