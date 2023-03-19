  • Alwasat News
Atwasat

تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان الأحد 19 مارس 2023, 02:36 مساء
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
قميص الأخضر في المؤتمر الفني التحضيري. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
alwasat radio

يستقبل فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر نظيره مارومو غالانتس بطل جنوب أفريقيا، الأحد، في تمام الساعة السابعة بدلا من الثالثة بتوقيت ليبيا، كما كان مقررا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بسبب تأخر وصول الضيوف.

- الأخضر يستقبل مارومو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
 
ويستقبل الأخضر فريق مارومو غالانتس على ملعب شهداء بنينا ببنغازي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة «الكونفدرالية»، ووافق الأخضر ومندوب «كاف» على طلب الفريق الجنوب أفريقي أثناء طيرانه في الجو على طلب التأجيل أربع ساعات لحين الوصول في تمام الساعة الثالثة، على أن يتجه مباشرة من المطار إلى ملعب المباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي

الأسماك النافقة وراء انسداد نهر أسترالي
المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام

المعتصم المصراتي ينضم لمعسكر «فرسان المتوسط» خلال أيام
رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»

رئيس مجلس النواب الأميركي يعتبر اعتقال ترامب «انتقاماً سياسياً»
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين

الحصادي يستهل مشواره في بطولة «الرياض» بفوزين وتعادلين
مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»

مشجعا على الإنجاب.. رئيس وزراء اليابان يحذر من «السبع العجاف»
بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية «طائفية» فاسدة

بعد عقدين على الغزو.. «ذا غارديان»: العراقيون بلا كهرباء ولا مياه مع طبقة سياسية...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر

ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - الانتخابات في ليبيا
أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة

أحمد الغرياني: التصوير مرهون بالموهبة وذائقة الفنان ونضوج الفكرة
مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»

مذكرة اعتقال بوتين.. خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة تحمل «الفيتو»
رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال

رئيس «الجنائية الدولية» عن قرار توقيف بوتين: الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ مذكرات ...
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا

قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ...
الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة

الأهلي بنغازي يفوز على السويحلي ويُتوّج بطلاً لكأس الطائرة
النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا

النيابة تأمر بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا
«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»

«تشات جي بي تي» يغزو أشهر برامج «ميكروسوفت»
صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا

صراع بين تنظيم الدولة وبوكو حرام للهيمنة في شمال شرق نيجيريا
الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد

الملاكمة الليبية.. بين أحلام عمر زليتني وقبضة العالمي مالك الزناد
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب تشيلسي: كانتي جاهز لكن لن نستعجل الدفع به
مدرب تشيلسي: كانتي جاهز لكن لن نستعجل الدفع به
مدرب ريال مدريد: أتمنى البقاء في النادي بقية حياتي
مدرب ريال مدريد: أتمنى البقاء في النادي بقية حياتي
وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري الإسباني
وكيل محمد صلاح يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري الإسباني
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
جائزة السعودية الكبرى: سائق ريد بول ينطلق من المركز الأول
جائزة السعودية الكبرى: سائق ريد بول ينطلق من المركز الأول
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر ......
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
المزيد
نهائي إنديان ويلز: ألكاراس في مواجهة مدفيديف
نهائي إنديان ويلز: ألكاراس في مواجهة مدفيديف...
دوري السلة الأميركي: رغم الخسارة .. سلتيكس يعبر إلى «بلاي أوف»
دوري السلة الأميركي: رغم الخسارة .. سلتيكس يعبر إلى «بلاي ......
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
جائزة السعودية الكبرى: سائق ريد بول ينطلق من المركز الأول
جائزة السعودية الكبرى: سائق ريد بول ينطلق من المركز الأول...
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد...
المزيد