شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الأخضر والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تنطلق مساء اليوم السبت في تمام الساعة الحادية عشرة، مواجهة الأخضر ونظيره التحدي في مباراة مؤجلة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة «الوسط» الثانية «WTV2».

ويدخل الأخضر ثالث مبارياته المؤجلة في الدوري، ويأمل في تحقيق النقاط الثلاث، ليعود للمنافسة في الدوري، عقب مشاركته الأفريقية في «الكونفدرالية»، ويأمل مدربه المصري عبدالحميد بسيوني في تحقيق نتيجة إيجابية من اللقاء تعيده إلى المنافسة من جديد على مركز مؤهل للمرحلة النهائية للدوري.

فيما يأمل التحدي في تصحيح مساره بالدوري وتجاوز منطقة الهبوط، حينما يستضيف صاحب المركز الرابع الأخضر بـ18 نقطة، بينما يحتل التحدي المركز التاسع.

تردد قناتي «الوسط» (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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