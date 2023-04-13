ترهونة يلتقي «غوط أبوساق» وطرابلس يواجه الغربية في نصف نهائي «قدامى الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتصدر فريق قدامى الغربية الترتيب في المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ليضمن صعوده للدور نصف النهائي، بينما جاء قدامى ترهونة ثانيا بعد حصده ست نقاط، بينما حصد قدامى غوط أبوساق صدارة المجموعة الثانية بست نقاط، وجاء قدامى طرابلس ثانيا بثلاث نقاط، ليتحدد أطراف نصف نهائي البطولة.

وحصد فريق قدامى طرابلس الفوز أمس في المباراة التي شهدتها قاعة نادي الترسانة أمام نظيره فريق قدامة جنزور بنتيجة شوطين لصفر، بواقع 25 / 18 و 25 / 16، وأدار المباراة الحكمان إسماعيل الكيلاني وعبدالسلام البكراوي والمسجل علي شتيوي.

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