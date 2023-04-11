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الغربية تفوز على زوارة في قدامى الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 11 أبريل 2023, 02:28 مساء
الغربية تفوز على زوارة في قدامى الكرة الطائرة
منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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جرت، أمس الإثنين، بصالة نادي الترسانة بسوق الجمعة في طرابلس مباراة في بطولة قدامى الكرة الطائرة فوق الـ40  عاما، انتهت بفوز الغربية على زوارة بنتيجة شوطين دون مقابل كانت نتيجتهما (25-21، 25-17).

- خسارة طرابلس أمام غوط أبوساق في قدامى الطائرة

أدار المباراة الحكمان علي الشتيوي وعبدالسلام البكراوي والمسجل إسماعيل الكيلاني.

وتتبقى من الدور التمهيدي للبطولة مباراة واحدة ستقام غدا الأربعاء بصالة نادي الترسانة وتجمع جنزور وطرابلس.

يشار إلى أن البطولة تقام بمشاركة 8 فرق موزعة على مجموعتين، يتأهل أول وثان كل مجموعة إلى الدور الرباعي.

منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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