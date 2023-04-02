خسارة طرابلس أمام غوط أبوساق في قدامى الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، بقاعة نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس ثالث مباريات البطولة الرمضانية لقدامى الكرة الطائرة للمناطق.

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جمعت المباراة بين فريقي طرابلس وغوط أبوساق، تواصلت لثلاثة أشواط، جاء شوطها الأول لصالح غوط أبوساق بنتيجة (26-24)، وفي شوطها الثاني كان التفوق فيه لطرابلس بنتيجة (25-20).

شهد الشوط الحاسم تفوق غوط أبوساق بنتيجة (15-12)، والذي أنهى المباراة لصالحه بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، وأدار المباراة الحكمان علي شتيوي وإسماعيل الكيلاني.

منافسات قدامى الطائرة الليبية. (فيسبوك)