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خسارة طرابلس أمام غوط أبوساق في قدامى الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 02 أبريل 2023, 12:16 مساء
خسارة طرابلس أمام غوط أبوساق في قدامى الطائرة
منافسات قدامى الطائرة الليبية. (فيسبوك)
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جرت، أمس السبت، بقاعة نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس ثالث مباريات البطولة الرمضانية لقدامى الكرة الطائرة للمناطق.

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جمعت المباراة بين فريقي طرابلس وغوط أبوساق، تواصلت لثلاثة أشواط، جاء شوطها الأول لصالح غوط أبوساق بنتيجة (26-24)، وفي شوطها الثاني كان التفوق فيه لطرابلس بنتيجة (25-20).

شهد الشوط الحاسم تفوق غوط أبوساق بنتيجة (15-12)، والذي أنهى المباراة لصالحه بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، وأدار المباراة الحكمان علي شتيوي وإسماعيل الكيلاني.

منافسات قدامى الطائرة الليبية. (فيسبوك)
منافسات قدامى الطائرة الليبية. (فيسبوك)
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