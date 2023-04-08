فوز جديد لـ«غوط أبوساق» في قدامي الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق نادي غوط أبوساق الفوز على نظيره جنزور بنتيجة شوطين لصفر بواقع 25 هدفاً لـ22 و25 مقابل 15 هدفاً، خلال اللقاء الذي جمع بينهما بقاعة رمضان حمودة بنادي الاتحاد.

وتتواصل وبنجاح بطولة قدامى الكرة الطائرة بطرابلس للاعبين فوق الـ40 عاماً، بإشراف وتنظيم مكتب الرياضة في طرابلس وبالتعاون والتنسيق مع رابطة قدامى الكرة الطائرة.

أدار المباراة الحكمان عبد السلام البكراوي وإسماعيل الكيلاني، والمسجل علي شتيوي.

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