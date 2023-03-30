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فوز الغربية في افتتاح بطولة قدامى الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 30 مارس 2023, 04:23 مساء
فوز الغربية في افتتاح بطولة قدامى الطائرة
فريق الغربية لقدامى كرة الطائرة من مواجهة ترهونة في بطولة قدامى الطائرة الرمضانية بطرابلس، 29 مارس 2023. (الإنترنت)
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انطلقت أمس الأربعاء بقاعة نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة، بطولة قدامى كرة الطائرة الرمضانية، تحت إشراف وتنظيم مكتب الرياضة في طرابلس وبالتعاون والتنسيق مع رابطة قدامى الكرة الطائرة، وحقق فريق الغربية الفوز على ترهونة في المباراة الافتتاحية.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على البطوله أنور الطوباشي إلى «بوابة الوسط»: «تقام البطولة بمشاركة اللاعبين الغير مسجلين في مسابقات الاتحاد، ضمن ثمانية فرق، موزعة على مجموعتين».

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وتابع: «تضم المجموعة الأولى فرق مناطق طرابلس وجنزور وغوط أبوساق والقرة بولي، والمجموعة الثانية تشكلت من فرق زوارة وترهونة والغربية».

مواجهة الغربية وترهونة
وأضاف الطوباشي: «أولى المباريات جمعت فريقي الغربية وترهونة وتميزت بالمستوى الفنى الجيد وانتهت بفوز الغربية بنتيجة شوطين لصفر 25 / 16، 25 / 17».

أدار المباراة الحكمان علي شتيوي وعبدالسلام البكراوي والمسجل إسماعيل الكيلاني.

وأكمل أنور الطوباشي: «تتبارى كل مجموعة فيما بينهم من نصف دوري وأصحاب المركز الأول في المجموعتين سيلتقيان في المباراة النهائية لتحديد الفريق الذي سيتوج بلقب البطولة».

فريق ترهونة لقدامى كرة الطائرة من مواجهة الغربية في بطولة قدامى الطائرة الرمضانية بطرابلس، 29 مارس 2023. (الإنترنت)
فريق ترهونة لقدامى كرة الطائرة من مواجهة الغربية في بطولة قدامى الطائرة الرمضانية بطرابلس، 29 مارس 2023. (الإنترنت)
طاقم تحكيم مباراة الغربية وترهونة في بطولة قدامى الطائرة الرمضانية بطرابلس، 29 مارس 2023. (الإنترنت)
طاقم تحكيم مباراة الغربية وترهونة في بطولة قدامى الطائرة الرمضانية بطرابلس، 29 مارس 2023. (الإنترنت)
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