ليبيا تشارك بـ7 ألعاب في «أفريقيا الشاطئية»...

يشارك المنتخب الليبي للألعاب الشاطئية في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية بنسختها الثانية والتي ستقام في تونس في الفترة ما بين 24 وحتى 30 يونيو المقبل، وستكون المشاركة من خلال سبع ألعاب.
وأكدت عضوة لجنة الإعداد والتجهيز بالاتحاد فتحية مريعي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «المنتخب سيشارك في بطولة تونس الأفريقية الشاطئية في سبع ألعاب، وهي كرة القدم الشاطئية وكرة اليد والسباحة والتجديف والووشو والسلة والطائرة الشاطئية».
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النقاش مع الاتحادات
وأضافت مريعي أن «اللجنة عقدت أمس اجتماعها الثاني مع الاتحادات الرياضية المشاركة، وناقشت معهم الإجراءات التنظيمية والفنية للاتحادات الليبية المشاركة، وطالبوا فيها بالإسراع بإرسال الصور الشخصية وصورة من جوازات السفر الخاصة بالأطقم الفنية والإدارية واللاعبين المشاركين في البطولة».
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