ليبيا تشارك بـ7 ألعاب في «أفريقيا الشاطئية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشارك المنتخب الليبي للألعاب الشاطئية في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية بنسختها الثانية والتي ستقام في تونس في الفترة ما بين 24 وحتى 30 يونيو المقبل، وستكون المشاركة من خلال سبع ألعاب.

وأكدت عضوة لجنة الإعداد والتجهيز بالاتحاد فتحية مريعي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «المنتخب سيشارك في بطولة تونس الأفريقية الشاطئية في سبع ألعاب، وهي كرة القدم الشاطئية وكرة اليد والسباحة والتجديف والووشو والسلة والطائرة الشاطئية».

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