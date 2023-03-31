«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتاد الشباب الليبي على السهر في قضاء الدورات الرمضانية بمختلف الألعاب مع قدوم الشهر الفضيل في ظاهرة قديمة لم تنقطع يوما ما، لذا وأمام سيطرة تلك النوعية من الدورات التي يشارك فيها كثيرا من الأحيان نجوم دولية، خصوصا في كرة القدم، رصدت جريدة «الوسط» عديد الدوريات الرمضانية في مختلف المناطق والمدن الليبية التي انطلقت مع أول أيام الشهر المبارك لهذا العام، حيث تعم الألعاب الرياضية في مختلف الأحياء الشعبية والصالات والمؤسسات التعليمية في إطار عادة مختلف الشباب الليبي خلال أيام الشهر الفضيل.

وشهدت الدورات الرمضانية لهذا العام ممارسة رياضات الجري وتنس الطاولة والطائرة واليد والسلة والقدم خلال فترتين قبل الإفطار وبعد صلاتي العشاء والقيام.

- انطلاق دوري «لمة الخير» الرمضاني لقدامى الرياضيين

- انطلاق دوري بشير الشح الرمضاني في سرت

ففي مدينة بنغازي انطلقت بطولة الحميضة الشهير بالفئات السنية في مدينة بنغازي، وكان حفل افتتاح البطولة بمباراة استعراضية ضمت أبرز لاعبي كرة القدم الليبية، أبرزهم أكرم عياد وميلود الفسي وأحمد الزوي وعلي الحاسي وسعد الزياني وسالم الدوكالي. وفي بنغازي أيضا انطلقت دوريات شباب العواقير ببنغازي ودوري بن يونس ودوري الرفاق لمدينة بنغازي ودوري شهداء توكرة، بمشاركة 16 فريقا، كذلك دوريات في المرج ودرنة وطبرق.

الدورات الرمضانية في طرابلس

ومن أشهر الدوريات في مدينة طرابلس دوري العياشي بمعهد جميلة الأزمرالي ودوري ملعب الظهرة والذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وفي نادي المجد بطرابلس انطلق دوري المرحوم عبدالحميد شعماش بمشاركة أكثر من 20 فريقا، ودوري الأصدقاء بمدرسة علي أوريث، هذا الدوري الذي يجمع سنويا الرياضيين القدامى والشباب والفئات السنية، ودوري هومر في طرابلس.

وفي منطقة زواية الدهماني بطرابلس، انطلق دوري السلام ودوري ملتقي النوفليين بمنطقة النوفليين، وفي سوق الجمعة دوري الجردينة، وفي منطقة وريمة بتاجوراء انطلق دوري السلام لشباب وريمة بمشاركة عديد الفرق المجاورة من منطقة تاجوراء. وفي مصراتة انطلق أيضا دوري المعلمات بمشاركة 16 فريقا جرى تقسميهم على أربع مجموعات، المجموعة الأولى ضمت فرق: المواهب والريادة وشاطئ النخيل والتانغو، والثانية ضمت فرق: فرسان المتوسط وفالاس والأمواج والراوسي، والثالثة ضمت فرق: شباب الرويسات وسعدوان والنجوم الفضية وشباب زريق، والرابعة والأخيرة ضمت فرق: لازورد وشباب المدينة وأشبيلية والوعد.

ومن نتائج البطولة، جاء التعادل الإيجابي بين التانغو والريادة بنتيجة (2-2)، بينما فاز فريق المواهب على شاطئ النخيل بنتيجة هدفين مقابل هدف. وفي مدينة البيضاء انطلق دوري أبطال البيضاء للشباب ودوري قدامى الرياضيين.

للكرة الخماسية نصيب الأسد

كرة القدم الخماسية هي صاحبة نصيب الأسد في كل موسم رمضاني، فالكل يتجه نحوها، سواء أندية أم هواة، لتعد أبرز نشاطات المهرجان الرمضاني لكرة القدم الخماسية خصوصا في بنغازي، وكثيرا ما يحرص نادي رفيق على تجهيز الدوريات في عدة ألعاب كرة الطائرة الشاطئية والشطرنج وكرة القدم لاستهداف كل الفئات السنية، وكذلك نادي الخمس لم توقفه قلة الإمكانات وتكفل بجهود ذاتية من اللاعبين والمتطوعين وكل الراغبين في الانضمام لإقامة دورة رمضانية.

وفي العام 2019 كان نادي الخمس حريصا على منح الدورة الرمضانية اسم عبداللطيف سلطان ابن المدينة الذي توفي منذ فترة بحادث سيارة، تكريما لاسمه ومسيرته وتخليدا له.

كرة الطائرة.. رياضة محبوبة

الكرة الطائرة هي رياضة محبوبة أيضا في ليبيا ولها شريحة كبيرة من المتابعين والجماهير، وهذه الأيام الفضيلة ستشهد بطولات في هذه اللعبة بمبادرة من بعض الأندية، وكذلك الشطرنج السريع في مدينة هون، قرر المسؤولون أن تصبح سنوية في هذا الشهر بالذات ودون انقطاع، وغيرها من الفعاليات والأحداث التي تجعل من هذه الفترة احتفالا متواصلا، كون الرياضة صالحة لكل زمان ومكان والليبيون يعرفون جيدا أنها متنفس ومخرج، فضلا عن طبيعة الشباب الليبي المحب لمختلف الألعاب الرياضية خصوصا كرة القدم، فكثيرا ما أفرزت الدورات الرمضانية مواهب شابة ولاعبين مميزين على صعيد الهواة.

كما يحرص كبار الأندية الليبية ومنهم لاعبون دوليون على مشاركة هؤلاء الشباب، لذا يأتي التنبيه من الأندية المحترفة على لاعبيهم كل موسم بعد المشاركة خوفا عليهم من خطر الإصابات التي قد تنعكس سلبا على الفريق في مشواره نحو البطولات.

جانب من فعالية إحدى الدورات الرمضانية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

جانب من فعالية إحدى الدورات الرمضانية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)