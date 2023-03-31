  • Alwasat News
Atwasat

«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 31 مارس 2023, 02:17 مساء
«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية
جانب من فعالية إحدى الدورات الرمضانية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اعتاد الشباب الليبي على السهر في قضاء الدورات الرمضانية بمختلف الألعاب مع قدوم الشهر الفضيل في ظاهرة قديمة لم تنقطع يوما ما، لذا وأمام سيطرة تلك النوعية من الدورات التي يشارك فيها كثيرا من الأحيان نجوم دولية، خصوصا في كرة القدم، رصدت جريدة «الوسط» عديد الدوريات الرمضانية في مختلف المناطق والمدن الليبية التي انطلقت مع أول أيام الشهر المبارك لهذا العام، حيث تعم الألعاب الرياضية في مختلف الأحياء الشعبية والصالات والمؤسسات التعليمية في إطار عادة مختلف الشباب الليبي خلال أيام الشهر الفضيل.

وشهدت الدورات الرمضانية لهذا العام ممارسة رياضات الجري وتنس الطاولة والطائرة واليد والسلة والقدم خلال فترتين قبل الإفطار وبعد صلاتي العشاء والقيام.

- انطلاق دوري «لمة الخير» الرمضاني لقدامى الرياضيين
- انطلاق دوري بشير الشح الرمضاني في سرت

ففي مدينة بنغازي انطلقت بطولة الحميضة الشهير بالفئات السنية في مدينة بنغازي، وكان حفل افتتاح البطولة بمباراة استعراضية ضمت أبرز لاعبي كرة القدم الليبية، أبرزهم أكرم عياد وميلود الفسي وأحمد الزوي وعلي الحاسي وسعد الزياني وسالم الدوكالي. وفي بنغازي أيضا انطلقت دوريات شباب العواقير ببنغازي ودوري بن يونس ودوري الرفاق لمدينة بنغازي ودوري شهداء توكرة، بمشاركة 16 فريقا، كذلك دوريات في المرج ودرنة وطبرق.

الدورات الرمضانية في طرابلس
ومن أشهر الدوريات في مدينة طرابلس دوري العياشي بمعهد جميلة الأزمرالي ودوري ملعب الظهرة والذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وفي نادي المجد بطرابلس انطلق دوري المرحوم عبدالحميد شعماش بمشاركة أكثر من 20 فريقا، ودوري الأصدقاء بمدرسة علي أوريث، هذا الدوري الذي يجمع سنويا الرياضيين القدامى والشباب والفئات السنية، ودوري هومر في طرابلس.

وفي منطقة زواية الدهماني بطرابلس، انطلق دوري السلام ودوري ملتقي النوفليين بمنطقة النوفليين، وفي سوق الجمعة دوري الجردينة، وفي منطقة وريمة بتاجوراء انطلق دوري السلام لشباب وريمة بمشاركة عديد الفرق المجاورة من منطقة تاجوراء. وفي مصراتة انطلق أيضا دوري المعلمات بمشاركة 16 فريقا جرى تقسميهم على أربع مجموعات، المجموعة الأولى ضمت فرق: المواهب والريادة وشاطئ النخيل والتانغو، والثانية ضمت فرق: فرسان المتوسط وفالاس والأمواج والراوسي، والثالثة ضمت فرق: شباب الرويسات وسعدوان والنجوم الفضية وشباب زريق، والرابعة والأخيرة ضمت فرق: لازورد وشباب المدينة وأشبيلية والوعد.

ومن نتائج البطولة، جاء التعادل الإيجابي بين التانغو والريادة بنتيجة (2-2)، بينما فاز فريق المواهب على شاطئ النخيل بنتيجة هدفين مقابل هدف. وفي مدينة البيضاء انطلق دوري أبطال البيضاء للشباب ودوري قدامى الرياضيين.

للكرة الخماسية نصيب الأسد
كرة القدم الخماسية هي صاحبة نصيب الأسد في كل موسم رمضاني، فالكل يتجه نحوها، سواء أندية أم هواة، لتعد أبرز نشاطات المهرجان الرمضاني لكرة القدم الخماسية خصوصا في بنغازي، وكثيرا ما يحرص نادي رفيق على تجهيز الدوريات في عدة ألعاب كرة الطائرة الشاطئية والشطرنج وكرة القدم لاستهداف كل الفئات السنية، وكذلك نادي الخمس لم توقفه قلة الإمكانات وتكفل بجهود ذاتية من اللاعبين والمتطوعين وكل الراغبين في الانضمام لإقامة دورة رمضانية.

وفي العام 2019 كان نادي الخمس حريصا على منح الدورة الرمضانية اسم عبداللطيف سلطان ابن المدينة الذي توفي منذ فترة بحادث سيارة، تكريما لاسمه ومسيرته وتخليدا له.

كرة الطائرة.. رياضة محبوبة
الكرة الطائرة هي رياضة محبوبة أيضا في ليبيا ولها شريحة كبيرة من المتابعين والجماهير، وهذه الأيام الفضيلة ستشهد بطولات في هذه اللعبة بمبادرة من بعض الأندية، وكذلك الشطرنج السريع في مدينة هون، قرر المسؤولون أن تصبح سنوية في هذا الشهر بالذات ودون انقطاع، وغيرها من الفعاليات والأحداث التي تجعل من هذه الفترة احتفالا متواصلا، كون الرياضة صالحة لكل زمان ومكان والليبيون يعرفون جيدا أنها متنفس ومخرج، فضلا عن طبيعة الشباب الليبي المحب لمختلف الألعاب الرياضية خصوصا كرة القدم، فكثيرا ما أفرزت الدورات الرمضانية مواهب شابة ولاعبين مميزين على صعيد الهواة.

كما يحرص كبار الأندية الليبية ومنهم لاعبون دوليون على مشاركة هؤلاء الشباب، لذا يأتي التنبيه من الأندية المحترفة على لاعبيهم كل موسم بعد المشاركة خوفا عليهم من خطر الإصابات التي قد تنعكس سلبا على الفريق في مشواره نحو البطولات.

جانب من فعالية إحدى الدورات الرمضانية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
جانب من فعالية إحدى الدورات الرمضانية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
جانب من فعالية إحدى الدورات الرمضانية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
جانب من فعالية إحدى الدورات الرمضانية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة

«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة
خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة

خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة

«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة
المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة

المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا

«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»

ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»
«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية

«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري

مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي

النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا

«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
بدائل صحية للاستمتاع بالحلويات في رمضان دون زيادة وزن

بدائل صحية للاستمتاع بالحلويات في رمضان دون زيادة وزن
«الكرملين»: الحرب الهجينة بين روسيا والغرب ستطول

«الكرملين»: الحرب الهجينة بين روسيا والغرب ستطول
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم 3 مباريات في دوري القدم المصغرة
اليوم 3 مباريات في دوري القدم المصغرة
فوز الغربية في افتتاح بطولة قدامى الطائرة
فوز الغربية في افتتاح بطولة قدامى الطائرة
الأولمبي والأهلي طرابلس في نهائي كأس اليد
الأولمبي والأهلي طرابلس في نهائي كأس اليد
اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان
اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان
بعثة الأخضر تغادر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة
بعثة الأخضر تغادر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام «WBA»
الملاكم الليبي مالك الزناد يهزم الفرنسي ديالو ويُتوّج بحزام ......
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في نهائي الكأس بالفوز على المدينة بهدفين
انتهت عبر «WTV».. الأهلي طرابلس يضرب موعدا مع الأخضر في ......
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي بنغازي
انتهت عبر «WTV».. الأخضر إلى نهائي كأس ليبيا على حساب الأهلي......
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد أحداث كرة اليد أمام الأهلي طرابلس
نادي الجزيرة زوارة يصدر بيان اعتذار وتحمُّل المسؤولية بعد ......
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو عبر قناة الوسط «WTV».. الليلة
نزال عالمي من العيار الثقيل لمالك الزناد أمام الفرنسي ديالو ......
المزيد
المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة
المروج يفوز على الأهلي بنغازي في كأس السلة...
«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن الليبية
«الدورات الرمضانية».. تنعش الحركة الشبابية في مختلف المدن ......
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا...
بعثة الأخضر تغادر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة
بعثة الأخضر تغادر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة...
اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان
اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان...
المزيد