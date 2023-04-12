نشاط ثقافي رمضاني مميز بنادي الشباب بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتواصل بنجاح في نادي الشباب العربي بمنطقة بن عاشور بطرابلس النشاط الرياضي الثقافي الرمضاني، ويشهد، اليوم الأربعاء، في قاعة أحمد أبوراس بمقر النادي انطلاق النشاط الثقافي ويتضمن أربع ندوات، والانطلاقة مع ندوة بعنوان «العائد من ممارسة النشاط البدني» لحسن بن مولاهم.

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وغدا الخميس، تعقد جلسة حوارية للمدرب فؤاد أبوشقرا، بعنوان «عوامل النهوض بكرة السلة الليبية».

والجمعة مع المدرب نزار المنصوري يلقي ندوة بعنوان «الاستمرارية والانضباط الذاتي طريقك للاحترافية»، بينما يشهد السبت الموعد مع ندوة بعنوان «الاتزان الهرموني والأداء الرياضي» للدكتور فراس بن زايد.