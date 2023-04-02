تشكيل الأخضر لمواجهة اتحاد الجزائر بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

اختار المدرب المصري عبدالحميد بسيوني التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المصيرية لممثل ليبيا الوحيد ببطولة الكونفدرالية، أمام اتحاد العاصمة الجزائري في آخر مواجهات دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي ستنطلق في تمام العاشرة مساء.

وسيقود هجوم الفريق ريتشموند بواكي، بينما سيحرس المرمى الحارس الأول في الفريق مفتاح الدرسي، وسيكون المدافع مصطفى حمزة قائد الفريق في مواجهة الليلة.

وإليكم كامل التشكيل:

حراسة المرمى: مفتاح الدرسي.

خط الدفاع: أنس الورفلي – مصطفى حمزة – وجدي سعيد – حسن عباس.

خط الوسط: إيسيان إيديم – صهيب بن سليمان – محمد الكيستا.

خط الهجوم: طلحة رزق – ريتشموند بواكي – أري بابل.

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الفوز ولا شيء غيره

الأخضر يحتاج للفوز من أجل العبور إلى الدور المقبل، بعد أن صعَّب المهمة على نفسه بالتعادل ذهابًا على أرضه في ملعب شهداء بنينا الدولي، بينما يعني التعادل أو الخسارة توديع ممثل ليبيا البطولة.

تشكيلة فريق الأخضر لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية، 2 إبريل 2023. (الإنترنت)