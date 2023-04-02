بالصور.. آخر الاستعدادات قبل ضربة بداية مواجهة الأخضر واتحاد العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط

يستعد ملعب 5 يوليو لاحتضان اللقاء المصيري الذي سيجمع بين الأخضر الليبي ونظيره صاحب الأرض والجمهور فريق اتحاد العاصمة الجزائري، قبل أقل من ساعة على انطلاق اللقاء.

وستبدأ المواجهة بين الأخضر والاتحاد في تمام العاشرة بتوقيت ليبيا، ضمن آخر جولة في دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

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كما جُهِّزت غرفة ملابس لاعبي فريق الأخضر وسيدخل الفريقان بعد قليل إلى أرض الملعب لإجراء عملية الإحماء قبل ركلة البداية.

الفوز ولا شيء غيره

الأخضر يحتاج للفوز من أجل العبور إلى الدور المقبل، بعد أن صعَّب المهمة على نفسه بالتعادل ذهابًا على أرضه في ملعب شهداء بنينا الدولي، بينما يعني التعادل أو الخسارة توديع ممثل ليبيا البطولة.

جانب من الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مباراة الأخضر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية. (الإنترنت)

جانب من الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مباراة الأخضر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية. (الإنترنت)

جانب من الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مباراة الأخضر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية. (الإنترنت)

جانب من الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مباراة الأخضر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية. (الإنترنت)