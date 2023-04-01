بعثة الأخضر تصل الجزائر آملا في معجزة التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية» أمام اتحاد العاصمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر الليبي إلى الجزائر عن طريق تونس، استعدادا لملاقاة فريق اتحاد العاصمة الجزائري، غدا الأحد، في ختام جولات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

ويحل فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر ضيفا ثقيلا على اتحاد العاصمة الجزائري في الثاني من أبريل الجاري ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعات ببطولة «الكونفدرالية».

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يأتي هذا بعد أن أشعل الأخضر المجموعة بفوزه الأخير على ضيفه مارومو غالانتس الجنوب أفريقي بنتيجة كبيرة (4-1) على ملعب شهداء بنينا، ضمن المرحلة الخامسة للمجموعة الأولى، سجل الرباعية أنس الورفلي مانجا وآري بابل، وقلص غالانتس الفارق بهدف موفو مافليس، قبل أن يضيف آري بابل وطلحة رزق هدفين للأخضر الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع متساويا مع سانت لوبوبو الكونغولي في نفس الرصيد، بينما غالانتس في الصدارة بـ9 نقاط، واتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

فريق الأخضر يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تأهله إلى الدور الثاني من مسابقة الكأس، بعد أن جدد آماله في المنافسة عبر فوزه في المباراة الأخيرة على فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي.

بعثة الأخضر تصل الجزائر. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

بعثة الأخضر تصل الجزائر. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

بعثة الأخضر تصل الجزائر. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)