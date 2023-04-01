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الأخضر بزيه الأساسي في مواجهة اتحاد العاصمة بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 05:23 مساء
الأخضر بزيه الأساسي في مواجهة اتحاد العاصمة بـ«الكونفدرالية»
فريق الأخضر الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأخضر ونظيره اتحاد العاصمة الجزائري عن ارتداء ممثل ليبيا الوحيد في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» زيه الأساسي بالقميص الأخضر والشورت الأبيض.

ويحل فريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر ضيفاً ثقيلاً على اتحاد العاصمة الجزائري في الثاني من أبريل الجاري ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعات ببطولة «الكونفدرالية».

- بعثة الأخضر تصل الجزائر آملا في معجزة التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية» أمام اتحاد العاصمة
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فريق الأخضر يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تؤهله إلى الدور الثاني من مسابقة الكأس، بعد أن جدد آماله في المنافسة عبر فوزه في المباراة الأخيرة على فريق مارومو غالانتس الجنوب أفريقي.

البعثة تصل الجزائر
وصلت بعثة فريق الأخضر الليبي في وقت سابق إلى الجزائر عن طريق تونس، استعداداً لملاقاة فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

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