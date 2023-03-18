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وزير الرياضة يشارك في اجتماع الشباب والرياضة العرب بجدة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 07:42 مساء
وزير الرياضة يشارك في اجتماع الشباب والرياضة العرب بجدة
من مشاركة وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجدة، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
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شارك وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي صباح اليوم السبت بمدينة جدة السعودية في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته 69.

وقال الجويفي: «هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء الرياضة الذي يعمل في نطاق جامعة الدول العربية، ويهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل والخطط، والبرامج والدراسات في مجالات الشباب والرياضة»، وفق ما نشرته صفحة وزارة الشباب والرياضة الليبية «بفيسبوك».

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وتابع وزير الرياضة: «كما يهدف الاجتماع للتنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الشبابية والرياضية، إلى جانب الإشراف على الدورات الرياضية العربية، بالتعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية».

برامج المجلس
وناقش الاجتماع أبرز البرامج والمشروعات المُقرر تنفيذها الفترة المقبلة، والمشتركة بين الدول العربية على مستوى قطاعيْ الشباب والرياضة، والتوقيتات المُقترحة لتنفيذها وأعداد المستفيدين والأهداف.

من مشاركة وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجدة، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
من مشاركة وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجدة، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
من مشاركة وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجدة، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
من مشاركة وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجدة، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
من مشاركة وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجدة، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
من مشاركة وزير الرياضة الليبي عبدالشفيع الجويفي في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجدة، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
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