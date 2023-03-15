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الجزيرة والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثانية لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 15 مارس 2023, 04:54 مساء
الجزيرة والأهلي طرابلس في صدارة المرحلة الثانية لدوري اليد
فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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جرت أمس الثلاثاء، أربع مباريات في الجولة الأولى من إياب المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد، فعلى قاعة طرابلس تجرى أولى المباريات وتجمع الجزيرة وقار يونس، في الشوط الأول انتهى للجزيرة بفارق أربعة أهداف (14-10)، وحافظ الجزيرة على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (30-26)، أدار المباراة الحكمان رجب هدية وعمران الشعلالي والميقاتي مصطفى عرفة والمسجل صالح عمران وراقبها فنياً حسن محمد وإدارياً فوزي رزق الله.

- فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد

المباراة الثانية جمعت الهلال والشرطة، في الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال (14-11)، وفي الشوط الثاني وسع الهلال الفارق إلى ستة أهداف وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (26-20)، أدار المباراة الحكمان التونسيان نجيب الحناشي وحاتم عليان والمسجل مروان الغول والميقاتي علاء الدين مصباح وراقبها فنياً عمار سويسي وإدارياً إسماعيل العياشي.

الأهلي طرابلس يتخطّى الأهلي بنغازي
وبقاعة بنغازي، أقيمت أولى المباريات، وجمعت الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي طرابلس بفارق ثلاثة أهداف (14-11)، وحافظ الأهلي طرابلس على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة (26-24)، أدار المباراة الحكمان حسان الزريبي وشهاب العوادلي، وراقبها فنياً الصادق الدروقي وإدارياً محمد الجهاني.

المباراة الثانية جمعت الأولمبي وبنغازي الجديدة، في الشوط الأول انتهى بالتعادل (13-13)، وفي الشوط الثاني أضاف الأولمبي 15 هدفا وبنغازي الجديدة 13 هدفا لتنتهي المباراة بفوز الأولمبي بفارق هدفين، أدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط وراقبها فنيا خالد سعيد وإداريا مرعي الحاسي.

الترتيب بعد الجولة الرابعة
المجموعة الأولى يتصدرها الأهلي طرابلس برصيد تسع نقاط، وأقرب الملاحقين الأولمبي تسع، وبنغازي الجديدة ثماني، والأهلي بنغازي أربع، والمجموعة الثانية يتصدرها الجزيرة بـ10 نقاط، ويليه الهلال تسع، والشرطة سبع، وقار يونس أربع نقاط.

مباريات اليوم الأربعاء
يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع أربع مباريات، ففي المجموعة الأولى تشهد قاعة بنغازي مباراتين، الأولى ستجمع الأولمبي والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة.

وبقاعة طرابلس تقام مباراتان لفرق المجموعة الثانية، أولى المباريات ستجمع الشرطة مع الجزيرة، ويعقبها مباراة الهلال مع قاريونس.

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