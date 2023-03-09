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فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 09 مارس 2023, 12:56 مساء
فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة في المرحلة الثانية لدوري اليد
لقطة من مواجهة الأهلي طرابلس والأولمبي بالدوري الليبي لكرة اليد، 8 مارس 2023. (صفحة النادي بفيسبوك)
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انطلقت أمس مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد بإقامة أربع مباريات، شهدت فوز الجزيرة والأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة، فيما تعادل الشرطة وقاريونس.

بقاعة 17 فبراير بطرابلس أقيمت مباراتان لفرق المجموعة الأولى، جمعت المقابلة الأولى الأهلي طرابلس والأولمبي، وانتهى شوطها الأول بفارق هدفين للأهلي 12 هدفا مقابل 10، وحافظ الأهلي على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 28 هدفا مقابل22 للأولمبي.

أدار المباراة الحكمان ناصر قليدة وعادل الضراط، والمسجل صالح عمران والميقاتي علاء مصباح وراقبها إداريا محمد هواد وفنيا عمار سويسي.

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وفي ثاني المباريات حقق بنغازي الجديدة الفوز على نظيره الأهلي بنغازي، وتميزت المواجهة بالندية والإثارة، انتهى شوطها الأول بتقدم بنغازي الجديدة بفارق هدفين 15/ 13، وتواصلت الندية في الشوط الثاني وفى آخر أربع ثوانٍ من زمن المباراة خطف بنغازي الجديدة هدف الفوز لتنتهي المباراة بـ30 هدفا مقابل 29 للأهلي بنغازي.

أدار المباراة الحكمان التونسيان أمين أبوغرارة وأحمد ساسي والمسجل مصطفى غومة، والميقاتي عبدالباسط غيث، وراقبها فنيا حسن محمد علي، وإداريا إسماعيل العياشي.

مواجهة الهلال والجزيرة
استضافت صالة بنغازي مباراتين بالمجموعة الثانية، أولى المواجهات جمعت الهلال والجزيرة، وشهد الشوط الأول تقدم الهلال بفارق هدفين 14 /12، وفي الشوط الثاني قلب الجزيرة النتيجة لصالحه وتمكن من إضافة 16 هدفا مقابل 11 هدفا للهلال لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بفارق ثلاثة أهداف 28/ 25.

وأدار المباراة حكمان من تونس حسان بن علي وشهاب المودي وراقبها فنيا محمد أبوالقاسم وإداريا محمد الجهاني.

وجمعت المباراة الثانية فريقي الشرطة وقاريونس، في لقاء تقاربت فيه النتيجة خلال الشوطين، ففي الشوط الأول أنهى قاريونس النتيجة لصالحه بفارق هدف، وفي الشوط الثاني استفاق الشرطة وأضاف تسعة أهداف مقابل ثمانية أهداف لقاريونس، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين 19 /19.

وأدار المباراة الحكمان علي الزياني وامبارك العبيدي وراقبها فنيا خالد سعيد وإداريا مرعى الحاسي.

مباريات الجولة الثانية
وسيتجدد الموعد اليوم الخميس مع أربع مباريات، تشهد قاعة بنغازي مواجهة قاريونس ونظيره الهلال، والجزيرة يواجه الشرطة.

فيما تستضيف قاعة 17 فبراير مواجهة الأهلي طرابلس وبنغازي الجديدة، ويتبارى الأولمبي مع الأهلي بنغازي.

مباريات الجولة الثالثة
وتنطلق الجولة الثالثة غدا الجمعة بقاعة بنغازي بلقاء الهلال والشرطة، فيما يتبارى قاريونس مع الجزيرة، وبقاعة 17 فبراير، الأولمبي يلتقي بنغازي الجديدة، والأهلي بنغازي يلتقي مع الأهلي طرابلس.

يشار إلى أن التجمع الثاني «مرحلة الإياب» سينطلق أيام 14، 15، 16 مارس الجاري، وتقام مباريات المجموعة الأولى بصالة بنغازي، فيما تجرى مباريات المجموعة الثانية بطرابلس، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للنهائيات «رباعي التتويج» الذي سيقام بصالة زوارة من مباراة واحدة، أيام 20، 21، 22 مارس الجاري.

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