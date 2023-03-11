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ليبيا تشارك.. انطلاق ملتقى الرياضيين الأفارقة بالجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 11 مارس 2023, 09:22 مساء
ليبيا تشارك.. انطلاق ملتقى الرياضيين الأفارقة بالجزائر
جانب من المشاركة الليبية في ملتقى الرياضيين الأفارقة بالجزائر، 11 مارس 2023. (الإنترنت)
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انطلق اليوم السبت بالجزائر ملتقى الرياضيين الأفارقة تحت إشراف وتنظيم جمعية اللجان الأولمبية الأفريقية «اكنوا»، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، وبمشاركة اللجنة الأولمبية الليبية، و54 دولة أخرى.

وترأس الاجتماع رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية الجزائري مصطفى بالراف، وبحضور وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق، ورئيسة لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية، وعدد من الأبطال العالميين والأولمبيين في مختلف الرياضات.

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وصرح الرياضي الأولمبي السابق علي زايد، ممثل ليبيا في هذا المحفل الأفريقي إلى «بوابة الوسط»، قائلاً: «الملتقى فرصة للرياضيين الأفارقة لمناقشة المواضيع التي تهم رياضي القارة الأفريقية، وانتخاب ممثليهم في لجنة الرياضيين باتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «اكنوا»».

إبراز دور الرياضيين
وتابع: «الملتقى فرصة أيضاً لإبراز دور الرياضيين الأفارقة في مختلف اللجان الأولمبية، ومد جسور التواصل بين مختلف اللجان والرياضيين التابعين للجان الأولمبية الوطنية الأفريقية «كنو»، واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «اكنوا»، واللجنة الأولمبية الدولية «سيوو»».

جانب من المشاركة الليبية في ملتقى الرياضيين الأفارقة بالجزائر، 11 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من المشاركة الليبية في ملتقى الرياضيين الأفارقة بالجزائر، 11 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من المشاركة الليبية في ملتقى الرياضيين الأفارقة بالجزائر، 11 مارس 2023. (الإنترنت)
جانب من المشاركة الليبية في ملتقى الرياضيين الأفارقة بالجزائر، 11 مارس 2023. (الإنترنت)
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