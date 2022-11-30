14 مرشحا لعضوية عمومية اللجنة الأولمبية من الخبراء والعنصر النسائي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقدم 14 مرشحًا لانتخابات عضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية عن الخبراء والعنصر النسائي، بحسب ما جاء عبر صفحة اللجنة الأولمبية الليبية على «فيسبوك».

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القائمة الأولية للمتقدمين عن الخبراء ضمت كلًا من: علي أبوفراج ووليد الشنطة ووليد مبارك وأحمد حسنين وضو عبدالله ودنف الشهاوي وعامر الهري.

وعن العنصر النسائي: كريمة الكوربو وليلى أسعد الفقيه وسوسن حنيش ووحدهم العابد ونجمة الشبلي ونجاح الزنتاني وليلى أبوشكيوة.