14 مرشحا لعضوية عمومية اللجنة الأولمبية من الخبراء والعنصر النسائي

تقدم 14 مرشحًا لانتخابات عضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية عن الخبراء والعنصر النسائي، بحسب ما جاء عبر صفحة اللجنة الأولمبية الليبية على «فيسبوك».
- مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية
القائمة الأولية للمتقدمين عن الخبراء ضمت كلًا من: علي أبوفراج ووليد الشنطة ووليد مبارك وأحمد حسنين وضو عبدالله ودنف الشهاوي وعامر الهري.
وعن العنصر النسائي: كريمة الكوربو وليلى أسعد الفقيه وسوسن حنيش ووحدهم العابد ونجمة الشبلي ونجاح الزنتاني وليلى أبوشكيوة.
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