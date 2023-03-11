بعثة الاتحاد تغادر إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت من طرابلس متجهـة إلى تونس قبل أن تحط الرحال في المغرب غداً الأحـد، وذلـك استعداداً لمواجهة فريق الجيش الملكي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور الأول لكأس الملك سلمان بالبطولة العربية.

وأوقعت القُرعة نادي الاتحاد في مواجهة نظيره الجيش الملكي ضمن الدور التمهيدي للبطولة، والتي أُجريت الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض.

- تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية

- الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية

وستقام مباراة الإياب في ملعب شهداء بنينا بليبيا، يوم 12 أبريل المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.