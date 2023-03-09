تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الصفحة الرسمية للبطولة العربية على «فيسبوك»، مواعيد مباريات الدور الأول من البطولة، التي ستنطلق في الـ13 من مارس الجاري.

ويمثل ليبيا في هذه البطولة فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس، ويشارك الاتحاد بصفته بطل الدوري الموسم الماضي، فيما تلقى نادي الأهلي طرابلس دعوة من قبل الاتحاد العربي للمشاركة.

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وأسفرت القرعة التي أجريت الإثنين الماضي في العاصمة السعودية الرياض، عن مواجهة فريق الاتحاد نظيره الجيش الملكي المغربي، وسيلاقي الأهلي طرابلس فريق طلائع الجيش المصري.

مباراتا الذهاب

وسيسافر الاتحاد إلى المغرب 15 مارس المقبل للعب مواجهة الذهاب أمام الجيش الملكي، التي يحتضنها ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط، في تمام السابعة بتوقيت ليبيا.

كما سيسافر الأهلي طرابلس في الرابع من أبريل المقبل إلى القاهرة، ليحل ضيفا على ملعب جهاز الرياضة، ويقابل طلائع الجيش في مباراة الذهاب، وستنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء.

مباراتا العودة

تستضيف مدينة بنغازي لقائي العودة، إذ يلعب الأهلي طرابلس مباراة العودة مع طلائع الجيش على ملعب شهداء بنينا في 11 أبريل المقبل، في التاسعة مساء كذلك، بينما يستقبل الاتحاد نظيره الجيش الملكي على الملعب ذاته يوم 12 أبريل في تمام التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

مواعيد مباريات الدور الأول من البطولة العربية لكرة القدم، 9 مارس 2023. (صفحة البطولة بفيسبوك)