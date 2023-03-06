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الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 08:02 مساء
الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية
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اسفرت قرعة المباراة الأولى عن مقابلة نادي الاتحاد الليبي لفريق الجيش الملكي المغربي في المباراة الأولى للبطولة العربية.

تقدم «بوابة الوسط» تغطية مباشرة لحفل إجراء قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، اليوم الإثنين، وتقام البطولة العربية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة فريقين من ليبيا هما الاتحاد والأهلي طرابلس.

تقام القرعة العربية، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، كما يذاع الحفل عبر عدد من القنوات الرياضية، أبرزها "SSC" السعودية، الكأس القطرية، وأبو ظبي الإماراتية وغيرها.

الدور الأول
المباراة الأولى: الجيش الملكي المغربي × الاتحاد الليبي
المباراة الثانية: البرج اللبناني × الوحدة الإماراتي
المباراة الثالثة: المريخ السوداني × تشرين السوري
المباراة الرابعة: الشباب السعودي × القوة الجوية العراقي
المباراة الخامسة: الهلال السوداني × المنامة البحريني
المباراة السادسة: الصفاقسي التونسي × قطر القطري
المباراة السابعة: طلائع الجيش × الأهلي طرابلس الليبي
المباراة الثامنة: النهضة العماني × شباب الخليل الفلسطيني
المباراة التاسعة: فحمان اليمني × الاتحاد المنستيري التونسي
المباراة العاشرة: المحرق البحريني × السيب العماني
المباراة الحادية عشر: نواذيبو الموريتاني × شباب الأردن الأردني
المباراة الثانية عشر: الكويت الكويتي × شبيبة الساورة الجزائري

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