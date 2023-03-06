الاتحاد × الجيش الملكي المغربي.. الأهلي طرابلس × طلائع الجيش المصري في البطولة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

اسفرت قرعة المباراة الأولى عن مقابلة نادي الاتحاد الليبي لفريق الجيش الملكي المغربي في المباراة الأولى للبطولة العربية.

تقدم «بوابة الوسط» تغطية مباشرة لحفل إجراء قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، اليوم الإثنين، وتقام البطولة العربية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة فريقين من ليبيا هما الاتحاد والأهلي طرابلس.

تقام القرعة العربية، اليوم الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض، كما يذاع الحفل عبر عدد من القنوات الرياضية، أبرزها "SSC" السعودية، الكأس القطرية، وأبو ظبي الإماراتية وغيرها.