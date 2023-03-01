اختتام البطولة الدولية الأولى للفروسية بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت اليوم الأربعاء البطولة الدولية الأولى للفروسية لمنافسات القدرة والتحمل، التي استضافتها منطقة فم ملغا بمدينة ترهونة، بمشاركة فرسان من ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا، وتحت إشراف الاتحاد الليبي للفروسية.

وشهدت البطولة مشاركة أربعة عشر فارسا في منافسات مسافتي 100 و120 كيلومتر للكبار، ومسافة 100 كيلومتر للأواسط.

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تأهل أربعة فرسان

وفي ختام المنافسات تأهل الفارس فيصل دعباج للمرحلة المقبلة المؤهلة لبطولة العالم 2024، كما تأهل الفرسان الأربعة معاذ أبوستة وعبدالودود دعباج وعلي الفزاني وعبدالغني النويصري، للمرحلة الثانية من بطولة العالم بفرنسا، والتي تنطلق سبتمبر المقبل.

السباق الأول وليس الأخير

ويعتبر هذا السباق هو الأول ضمن أربعة سباقات دولية ستقام في ليبيا وفق البرامج المعدة من قبل الاتحاد العام الليبي للفروسية، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية.

جانب من البطولة الدولية الأولى للفروسية لمنافسات القدرة والتحمل بترهونة، 1 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من البطولة الدولية الأولى للفروسية لمنافسات القدرة والتحمل بترهونة، 1 فبراير 2023. (الإنترنت)

جانب من البطولة الدولية الأولى للفروسية لمنافسات القدرة والتحمل بترهونة، 1 فبراير 2023. (الإنترنت)