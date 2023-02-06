ليبيا تتأهب لاستقبال المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم بعد تأهل ثلاثي الفروسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تأهل ثلاثي الفروسية الليبية في منافسات بطولة القدرة والتحمل المقامة بتونس، حيث جاء التأهل لفيصل دعباج لمسافة 120كم ومحمد أبوشيبة وعلي يونس لمسافة 100كم.

بذلك يتأهل الثلاثي الليبي دعباج وأبوشيبة ويونس إلى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة نحو كأس العالم المقرر إقامتها في فرنسا خلال سبتمبر المقبل، واستطاع الفرسان نقش أسمائهم من ذهب في بطولة القدرة والتحمل التي استضافتها تونس السبت.

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بهذا الإنجاز الكبير يتقدم رئيس وأعضاء الاتحاد العام الليبي للفروسية بالتهنئة إلى كل الفرسان والأندية والفرق الإدارية والفنية والطبية وأيضا رئيس هيئة الخيول العربية الأصيلة عماد الحتوشي لدورهم في الانتصار الكبير للفروسية الليبية.

وأكد الاتحاد العام أن البطولة الدولية المقبلة والمؤهلة لكأس العالم ستكون في ليبيا في 28 فبراير الجاري، كما يتقدم الاتحاد الليبي للفروسية بطلب إلى وزارة الرياضة بضرورة تكثيف الجهود ودعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الليبية للسباق الدولي المقبل بنهاية فبراير الجاري لتعزيز فرص المنتخب الليبي للقدرة والتحمل لضمان التأهيل إلى كأس العالم.

جانب من استعدادات الفروسية الليبية. (فيسبوك)

جانب من استعدادات الفروسية الليبية. (فيسبوك)

جانب من استعدادات الفروسية الليبية. (فيسبوك)

جانب من استعدادات الفروسية الليبية. (فيسبوك)

جانب من استعدادات الفروسية الليبية. (فيسبوك)

جانب من استعدادات الفروسية الليبية. (فيسبوك)