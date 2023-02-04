تعاون ليبي أميركي.. والأربد لـ«بوابة الوسط»: برنامج منتظر لتطوير فروسية البولو مع نيويورك (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لفروسية البولو أحمد الأربد، فتح آفاق التعاون مع الفروسية الأميريكية، بعد زيارته لنادي نيويورك للبولو ولقائه رئيس النادي وتوجيه الدعوة له لزيارة ليبيا.

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وقال الأربد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، السبت، «إن هذا التعاون هو الأول بين الجانبين الليبي والأميركي في الفروسية».

وأكد الأربد أنه لقي في أثناء زيارته لنادي نيويورك تجاوبا أميركيا في فتح فرص جديدة للتعاون ستعزز أكثر بزيارة رئيس النادي لييبا.

يذكر أن الاتحاد الليبي لفروسية البولو تم إشهاره في السنوات الأخيرة، وسيقوم ببرنامج موسع على مستوى ليبيا لنشر اللعبة.

الأربد في زيارته لنادي نيويورك. (فيسبوك)

الأربد في زيارته لنادي نيويورك. (فيسبوك)

الأربد في زيارته لنادي نيويورك. (فيسبوك)